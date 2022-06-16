Recep İvedik 7'den ilk görseller

Haberler | 16.06.2022 - 12:45

Şahan Gökbakar’ın başrolünde yer aldığı ve çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan ‘Recep İvedik 7’nin setinden ilk kareler yayınlandı. Gişe rekorları kıran Recep İvedik serisinin yeni filmi Disney+'ta yayınlanacak.

Recep İvedik 7'den ilk görseller - 1

Togan Gökbakar’ın yönetmenliğini, ’ın başrolünü üstlendiği ‘Recep İvedik 7’ filmi çok yakında sadece Disney+’ta yerini alacak. 

Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan ‘Recep İvedik 7’nin setinden ilk kareler paylaşıldı. 

Recep İvedik 7'den ilk görseller - 2

Filmde Şahan Gökbakar'a Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi eşlik ediyor. 

Recep İvedik 7'den ilk görseller - 3

Gişe rekortmeni serinin yeni filminde, şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah’ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir. Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılacaktır.

Recep İvedik 7'den ilk görseller - 4
Recep İvedik 7'den ilk görseller - 5
Recep İvedik 7'den ilk görseller - 6
Recep İvedik 7'den ilk görseller - 7

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER