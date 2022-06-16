Recep İvedik 7'den ilk görseller

Haberler | 16.06.2022 - 12:45
Togan Gökbakar’ın yönetmenliğini, Şahan Gökbakar’ın başrolünü üstlendiği ‘Recep İvedik 7’ filmi çok yakında sadece Disney+’ta yerini alacak.
Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan ‘Recep İvedik 7’nin setinden ilk kareler paylaşıldı.
Filmde Şahan Gökbakar'a Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi eşlik ediyor.
Gişe rekortmeni serinin yeni filminde, şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah’ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir. Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılacaktır.