Rihanna'nın Super Bowl tanıtımı yeni albümün habercisi mi?

"ÇOK GERGİNİM"

Rihanna, Super Bowl’da gerçekleştireceği şovla ilgili “Çok gerginim ama çok da heyecanlıyım” demişti.

Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile birlikteliğini sürdüren ve bu birliktelikten ilk çocuğunu mayıs ayında dünyaya getiren Rihanna’ya, ASAP Rocky’nin Super Bowl gösterisinde yer alıp almayacağı soruldu. Grammy ödüllü şarkıcı, soruya, “Belki” diye yanıt verdi.