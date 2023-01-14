Rihanna'nın Super Bowl tanıtımı yeni albümün habercisi mi?

Fenty Beauty, Savage X Fenty ve Fenty Skin adlı güzellik ve iç çamaşırı markalarını kurarak dünyadaki en zengin kadın şarkıcı unvanını alan Rihanna, bir süredir müzik dünyasından uzak kalmıştı. Geçtiğimiz mayıs ayında bebeğini dünyaya getiren şarkıcı, Super Bowl’da sahne alacağını açıklayarak hayranlarını sevindirmişti.
Geçtiğimiz günlerde Savage X Fenty adındaki iç giyim markasının Super Bowl temalı yeni koleksiyonunu sunan Barbadoslu şarkıcı, Super Bowl Half Time performasının tanıtım filmi için kamera karşısına geçti.
Rihanna’nın tek başına boy gösterdiği tanıtım filminde arka planda insanların konuşmaları duyuluyor. Tanıtımda “2190 gün oldu”, “6 yıl oldu”, “Herkesin beklediği Rihanna...” ve “Rihanna’nın son albümü Anti 2016’da çıkmıştı” gibi ifadeler yer alıyor.
Bu tanıtımın ardından sosyal medya kullanıcıları ve şarkıcını hayranları yeni bir albüm veya şarkı gelebileceğinin sinyallerini aldı.
Şarkıcı yakın zamanda verdiği bir röportajda yeni albüm iddialarına “Doğru değil. Super Bowl başka şey, albüm bambaşka bir şey. Tabii Super Bowl haberini verdiğimde hayranlarımın albüm beklentisi içine gireceğini düşünmüştüm” deedi.
Rihanna’nın Super Bowl Half Time performansı 12 Şubat’ta Arizona’da State Farm Stadyumunda gerçekleşecek.
Rihanna, Super Bowl’da gerçekleştireceği şovla ilgili “Çok gerginim ama çok da heyecanlıyım” demişti.
Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile birlikteliğini sürdüren ve bu birliktelikten ilk çocuğunu mayıs ayında dünyaya getiren Rihanna’ya, ASAP Rocky’nin Super Bowl gösterisinde yer alıp almayacağı soruldu. Grammy ödüllü şarkıcı, soruya, “Belki” diye yanıt verdi.