Rolü için 270 kilo olan Brendan Fraser'ın yeni filmi belli oldu

Film, Tokyo'da yaşayan, Japon kiralık bir aile şirketi için Amerikalı bir adam olarak işe alınan, diğer insanların hayatlarında oynadığı roller aracılığıyla beklenmedik şekilde bir kendini keşfetme yolculuğuna çıkan, meteliksiz bir aktörün hikayesini anlatıyor.

"Rental Family" adlı filmin çekimleri 2024'ün ilkbaharında Japonya'da başlayacak.