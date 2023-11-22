Rolü için 270 kilo olan Brendan Fraser'ın yeni filmi belli oldu
Balina adlı filmdeki karakteri için 270 kiloluk bir adama dönüşen ve filmdeki performansıyla Oscar'a layık görülen Brendan Fraser'ın yeni rolü belli oldu.
"Balina" (The Whale) adlı filmdeki rolü için 270 kiloya çıkan ve oyunculuk performansıyla Oscar'a layık görülen Brendan Fraser'ın yeni rolü belli oldu.
54 yaşındaki Fraser'ın, En İyi Erkek Oyuncu seçildikten sonraki ilk filmi, "Rental Family" olarak açıklandı.
Filmi, "Beef" adlı yapımın yönetmeni Hikari yönetecek. Filmin senaryosunu Hikari ile birlikte Stephen Blahut kaleme aldı.