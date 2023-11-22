Rolü için 270 kilo olan Brendan Fraser'ın yeni filmi belli oldu

Balina adlı filmdeki karakteri için 270 kiloluk bir adama dönüşen ve filmdeki performansıyla Oscar'a layık görülen Brendan Fraser'ın yeni rolü belli oldu.

Rolü için 270 kilo olan Brendan Fraser'ın yeni filmi belli oldu - 1

"Balina" (The Whale) adlı filmdeki rolü için 270 kiloya çıkan ve oyunculuk performansıyla Oscar'a layık görülen Brendan Fraser'ın yeni rolü belli oldu.

54 yaşındaki Fraser'ın, En İyi Erkek Oyuncu seçildikten sonraki ilk filmi, "Rental Family" olarak açıklandı.

Filmi, "Beef" adlı yapımın yönetmeni Hikari yönetecek. Filmin senaryosunu Hikari ile birlikte Stephen Blahut kaleme aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Rolü için 270 kilo olan Brendan Fraser'ın yeni filmi belli oldu - 2

Film, Tokyo'da yaşayan, Japon kiralık bir aile şirketi için Amerikalı bir adam olarak işe alınan, diğer insanların hayatlarında oynadığı roller aracılığıyla beklenmedik şekilde bir kendini keşfetme yolculuğuna çıkan, meteliksiz bir aktörün hikayesini anlatıyor.

"Rental Family" adlı filmin çekimleri 2024'ün ilkbaharında Japonya'da başlayacak.

Rolü için 270 kilo olan Brendan Fraser'ın yeni filmi belli oldu - 3

BÜYÜK ÖVGÜ ALDI

Brendan Fraser, yönetmenliğini Darren Aronofsky’nin yaptığı "Balina" (The Whale) filmindeki performansıyla yılın en çok övgü toplayan oyuncuları arasında yer almıştı.

Rolü için 270 kilo olan Brendan Fraser'ın yeni filmi belli oldu - 4

Mumya serisiyle yıldızı parlayan ve uzun süre beyazperdeden uzak kalan ABD’li oyuncu, filmde obez bir adamı oynamak için fiziksel bir dönüşüm geçirerek 270 kilo olmuştu. Venedik Film Festivali’nde gösterimi yapılan film, 6 dakika boyunca ayakta alkışlanmasıyla büyük ses getirmişti.

Rolü için 270 kilo olan Brendan Fraser'ın yeni filmi belli oldu - 5

Samuel D. Hunter’ın The Whale adlı oyunundan uyarlanan filmde Fraser, bu görünümü elde etmek için protez takmıştı. Fraser, filmde, obezite ile yaşayan ve 17 yaşındaki kızıyla yeniden iletişim kurmak için mücadele eden bir adamı canlandırıyor.

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