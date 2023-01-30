Roma döneminden kalma su kanalı turizme kazandırılacak

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde Roma döneminden kalan yaklaşık 2400 yıllık antik su kanalında çalışmalar başlatıldı.
Teşvikiye beldesi Güngörmezler mevkiinden başlayıp deniz kıyısındaki Kemertepe mevkiine kadar yer altından giden yaklaşık 13 kilometre uzunluğundaki sistem, belediye ekipleri tarafından temizleniyor.
Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 2006 yılında tescil edilen antik su sistemi, kanal, kemer ve dinlendirme havuzlarından oluşuyor.
Yalova Müze Müdürlüğü denetiminde temizlik ve dolgu çalışmaları tamamlanan ilk iki etabın ardından üçüncü etabın da çalışmaları yakında başlayacak. Bu yıl içerisinde temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla koruma bölge kuruluna rölöve projeleri iletilerek antik su kanalının bir bölümü eski ihtişamlı günlerine kavuşturulacak.
13 kilometrelik kanalın ilk etapta yapılacak 550 metrelik kısmının tamamlanmasının ardından ziyaretçilere açılması planlanırken, çevresine kurulacak tesislerden de faydalanması sağlanacak. Yüksekliği 2, genişliği 1 metre olan ve moloz taştan kireç harcı kullanılarak inşa edilen yapıdaki çalışmaları yerinde inceleyen Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten, ekiplere yapılacak restorasyon ve rölöve çalışmalarına hazır hale getirilmesi talimatını verdi.
Nurten, AA muhabirine, göreve geldikten kısa süre sonra meclisten su kanalının turizme kazandırılması amacıyla karar aldıklarını hatırlattı. Akademisyenler ve arkeologların yaptığı incelemede su sisteminin Roma, Doğu Roma (Bizans) döneminden kaldığını belirtildi.
Bölgenin turizme açılması sonrası insanların gelip sosyal aktivitelerde bulunabileceği tesisler ve konaklayacak yerleri de yapmayı planladıklarını aktaran Nurten, doğa ile iç içe güzel bir ortamda bulunan antik su kanalını tanıtmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade etti.
Teşvikiye'nin eski adının "Zindan" olduğunu ve Roma döneminde Güngörmez mevkiinden ana kayayı delerek su kanalının yapıldığını anlatan Nurten, "Ana kayayı 15 metre delmişler ve yamaçlardan o döneme ait mimari yöntemle Çınarcık'ın Üçreisler bölgesine kadar su kemerleri yapılmış. 13 kilometreye tekabül ediyor. Bu kanaldan İstanbul'a su taşınmış. Dolayısıyla buranın tarihi bir değeri olduğunu tespit ettik ve akademisyenlerin de tespitiyle turizme kazandırılması için gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.
Su kanalında aralıksız temizleme çalışması yapan belediye çalışanları da antik kanalın turizme kazandırılacağı günün heyecanını yaşıyor. Restorasyon ve rölöve çalışmasının yapılacağı üç etabı hazır hale getirebilmek için çalıştıklarını anlatan Hasan Özkan ise bir buçuk ay önce 5 kişiyle temizleme çalışmasına başladıklarını söyledi.