Roma döneminden kalma su kanalı turizme kazandırılacak

Teşvikiye'nin eski adının "Zindan" olduğunu ve Roma döneminde Güngörmez mevkiinden ana kayayı delerek su kanalının yapıldığını anlatan Nurten, "Ana kayayı 15 metre delmişler ve yamaçlardan o döneme ait mimari yöntemle Çınarcık'ın Üçreisler bölgesine kadar su kemerleri yapılmış. 13 kilometreye tekabül ediyor. Bu kanaldan İstanbul'a su taşınmış. Dolayısıyla buranın tarihi bir değeri olduğunu tespit ettik ve akademisyenlerin de tespitiyle turizme kazandırılması için gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.