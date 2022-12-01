Roma dönemine ait kalıntıların olduğu bölge defineciler tarafından tahrip edildi

Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Yukarı Güney köyü Kadimi mevkiinde Roma dönemine ait olduğu düşünülen kalıntıların olduğu bölge, geçtiğimiz yıllarda sit alanı ilan edildi.
Kurtarma kazılarının yapılmadığı bölge, zamanla defineciler tarafından yapılan kaçak kazılar ile tahrip edildi. Mozaiklerin de bulunduğu yerlerin bir kısmının tahrip edildiği bölgedeki kalıntılar gün yüzüne çıkartılmayı bekliyor.
Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, definecilerin tahrip ettiği bölgenin koruma altına alınması gerektiğini belirterek, “Araç ilçesinde Genç Antik dönemine, yani Roma dönemine ait antik kent gördüm. Araç ilçesine bağlı Yukarı Güney köyüne bağlı Kadimi mevkiinde bulunan antik kent yıllar önce sit alanı olarak ilan edilmiş. Ancak sit alanı ilan edildikten sonra burasıyla kimsenin ilgilenmediğini öğrendim. Yerel halk ile köyün muhtarıyla, vatandaşlarla konuştum. Bu bölgeye kimsenin gelmediğini söylediler, bölgedeki kaçak kazıların önüne geçemediklerinden bahsediyorlar. Sürekli sorunlar yaşadıklarından, kaçak kazılar yapıldığından bahsediyorlar. Gerçekten ben de bölgeye gittiğimde gördüm, buraları fotoğrafladım" dedi.
"Burada antik döneme ait bir yaşamın olduğunu görüyorsunuz. Etrafı kaya parçaları ile mozaiklerle dolu. Mozaikler kaçak defineciler tarafından yerinden sökülmüş" diyen Haberal, "Ortalıkta tarihi bir kent duruyor. Tahrip edildiğini görünce çok üzüldüm. İnanılmaz figürler, birçok simgeler gördüm. Ne olduğunu anlayabiliyorum ama ben arkeolog veya jeolog değilim. Burasının sit alanı ilan edildikten sonra da peşinin bırakılmaması gerekiyordu" diye konuştu.
Bölgenin kurtarma kazıları yapılıp, koruma altına alınarak turizme kazandırılması gerektiğini belirten Haberal, “İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü başta olmak üzere devletimizin ilgili kurumlarının bu bölge ile ilgilenmesini talep ediyorum. Bölgenin yeniden incelenerek koruma altına alınması ve yapılacak kurtarma kazılarıyla bu bölgenin ülkemize kazandırılması gerekiyor. Araç’ta Kahintepe diye bir bölge var. Araç Barajı inşaatında ortaya çıktı. Ama oradaki kurtarma kazıları da durmuş vaziyette. Kahintepe’nin daha önceki araştırmalarında Göbeklitepe’den daha eski olduğunu söylediler. Bu bölgede bir yaşamın olduğu ve daha bir ses getireceği düşünülüyordu" dedi.
"Kahintepe’ye gidip baktığımda üzeri örtülmüş, kazılar da durdurulmuş" diyen Haberal, "Hem Kahintepe hem de Yukarı Güney köyünde bulunan bu Kadimi mevkiindeki antik kentin ortaya çıkartılması çok kolay. Burası bir haftada ortaya çıkartılacak bir yer. Hemen yakınından Soğanlı Çayı geçiyor. Bu bölgenin turizme kazandırılması gerekiyor. En başta burasının koruma altına alınmalı. Definecilerin, kaçak kazı yapanların uğrak yeri haline gelmiş. Muhtarlık ya da köylüler bile bu kaçak kazılar yüzünden sorunlar yaşıyorlar. Gelen giden insan ile uğraşmaktan onların başı derde giriyor” diye konuştu.
Mozaiklerin fotoğraflarını çektiğini ve Bizans ya da Roma dönemine ait olduğunu öğrendiğini ifade eden Haberal, “Roma dönemine ait başka şehirlerde bu tarz hikayeler ön plana çıkartılırken, buralara turistler akın ediyor. Burası Kastamonu, Safranbolu ve Karabük arasında merkezi bir yerde. İpek Yolu’nun geçtiği bir noktada bulunuyor. Turizm açısından büyük bir değer" şeklinde konuştu.