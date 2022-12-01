Roma dönemine ait kalıntıların olduğu bölge defineciler tarafından tahrip edildi

“GÖBEKLİTEPE'DEN DAHA ESKİ OLDUĞU SÖYLENDİ"

Bölgenin kurtarma kazıları yapılıp, koruma altına alınarak turizme kazandırılması gerektiğini belirten Haberal, “İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü başta olmak üzere devletimizin ilgili kurumlarının bu bölge ile ilgilenmesini talep ediyorum. Bölgenin yeniden incelenerek koruma altına alınması ve yapılacak kurtarma kazılarıyla bu bölgenin ülkemize kazandırılması gerekiyor. Araç’ta Kahintepe diye bir bölge var. Araç Barajı inşaatında ortaya çıktı. Ama oradaki kurtarma kazıları da durmuş vaziyette. Kahintepe’nin daha önceki araştırmalarında Göbeklitepe’den daha eski olduğunu söylediler. Bu bölgede bir yaşamın olduğu ve daha bir ses getireceği düşünülüyordu" dedi.

"Kahintepe’ye gidip baktığımda üzeri örtülmüş, kazılar da durdurulmuş" diyen Haberal, "Hem Kahintepe hem de Yukarı Güney köyünde bulunan bu Kadimi mevkiindeki antik kentin ortaya çıkartılması çok kolay. Burası bir haftada ortaya çıkartılacak bir yer. Hemen yakınından Soğanlı Çayı geçiyor. Bu bölgenin turizme kazandırılması gerekiyor. En başta burasının koruma altına alınmalı. Definecilerin, kaçak kazı yapanların uğrak yeri haline gelmiş. Muhtarlık ya da köylüler bile bu kaçak kazılar yüzünden sorunlar yaşıyorlar. Gelen giden insan ile uğraşmaktan onların başı derde giriyor” diye konuştu.