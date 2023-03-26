Ruanda Oteli filminin kahramanı Paul Rusesabagina serbest bırakıldı

ABD, Ruanda'da 1994'te yaşanan soykırımı anlatan "Hotel Rwanda" (Ruanda Oteli) filmine ilham kaynağı olan Paul Rusesabagina'nın serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı.

Başkan Joe Biden, 2021'de terör suçlamasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına mahkum edilen Rusesabagina'nın serbest bırakılmasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Rusesabagina'nın Ruanda hükümeti tarafından serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Biden, "Paul'ün ailesi, onun ABD'ye geri dönmesi için can atıyor ve ben de onların bugünkü iyi haberden duydukları sevinci paylaşıyorum" ifadesini kullandı.