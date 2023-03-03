Sanat dünyası depremzedelere destek için bir arada

MANGA 'KAL YANIMDA' PLATFORMUNU HAYATA GEÇİRDİ

Manga grubu, depremzedelere yardım adına "Kal Yanımda" platformunu hayata geçirme kararı verdiklerini aktardı.

Konserler öncesi buluşma etkinlikleri ile Manga ürünleri satışı üzerinden kazanılan gelirlerin belirli miktarı platforma aktarılacak.

Platforma ilk adım olarak 200 bin lira bağışladıklarını duyuran Manga, sosyal medya paylaşımında "Bu miktarın 100 bin lirasını AFAD ve AHBAP'a bağışlayarak başlıyoruz. Kalan 100 bin lirasını ileride ihtiyaç sahibi dernek, vakıf veya kişilere ulaştırmak için platformumuzda tutacağız. Tüm bağış ve yardımlarımızı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ülkemize bir kez daha geçmiş olsun. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, depremzedelere ve tüm Türkiye'ye sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.