Sanat hayatını 32 yıl önce yerleştiği Kapadokya'da sürdürüyor

"KAPADOKYA'NIN GÜZELLİĞİNİ RESİM ÇİZEREK ANLATABİLİYORUM"

Ülkesinde küçük yaşlardan beri resim eğitimi aldığını ve edindiği tecrübelerle doğadaki izlenimlerini tuvale aktardığını anlatan Wegner, şunları söyledi:

"Merak ettim ve Kapadokya'ya turist olarak geldim. Üç hafta kaldıktan sonra burada yaşamaya karar verdim. 32 yıldır burada yaşıyorum. Kapadokya'da çok farklı güzellikler var. İnsanlar ve manzara güzel, havasında anlatılması zor bir enerji var. Buranın güzelliklerini anlatmak için şair olmak lazım. Ben de Kapadokya'nın güzelliğini resim çizerek anlatabiliyorum."