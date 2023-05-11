Scarlett Johansson: O rolü kaybetmek beni yetersiz hissettirdi

Kariyeri boyunca akıllara kazınan pek çok karaktere hayat veren Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, birçok kez prestijli ödüle layık görüldü ama oyuncu bir rolü kaybettiği için pişmanlık duyuyor.
Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron imzalı Gravity (Yerçekimi) filmindeki rolü kaybettiği için kendini "yetersiz" hisseden oyuncu, rolü Sandra Bullock'a kaybetmesiyle ilgili Variety dergisine konuştu.
Johansson "İki rolü kaybettim. Biri Iron Man 2, diğeri ise Gravity idi" dedi.
Özellikle Gravity filmindeki rolü kaybettiği için çok kötü hissettiğini söyleyen oyuncu "O rolü çok istemiştim. Kendimi çok kızgın ve yetersiz hissettim. Kendime 'Doğru işi mi yapıyorum?' diye sordum" ifadelerini kullandı.
Kendisine önerilen işlerin kendisini tahmin etmediğini söyleyen yıldız "Bana tüm Marilyn Monroe filmleri sunuldu. 'Yaratıcı olarak yolun sonu bu mu yani?' diye çok sorguladım" dedi.
Oyuncu, Emily Blunt "Black Widow" rolünü reddedince Iron Man 2 filminde rol aldı. Yıldız, daha sonra Marvel sinema evreninde bu rolü oynamaya devam etti.
Gravity (2013) filminde, Sandra Bullock ile George Clooney başrolleri paylaştı. Bullock, En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterilirken yönetmen Cuaron En İyi Yönetmen Oscar'ını kazandı.
Eğer Johansson filmde rol alsaydı, Oscar kazanma şansı elde edebilirdi.
Oyuncu, son olarak 26 Haziran'da vizyona girecek olan Wes Anderson filmi "Asteroid City"de rol aldı. Filmin fragmanını izlemek için tıklayın...