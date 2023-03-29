Wes Anderson’ın yıldız kadrolu Asteroid City filminden ilk fragman
Tom Hanks, Scarlett Johansson, Margot Robbie, Steve Carell gibi isimlerin yer aldığı Asteroid City filminin ilk fragmanı yayınlandı. 1950’li yıllarda kurgusal bir Amerikan çöl kasabasında geçen film, ülkenin dört bir yanından öğrencileri ve velileri, bilimsel rekabet ve eğlence için bir araya getiren Junior Stargazer kongresinin hikayesini işliyor. Wes Anderson’ın yeni komedi filmi Asteroid City'nin Cannes’da dünya prömiyerini yapması planlanıyor.