Scorpions ikinci gecesinde de yok sattı! 25 binden fazla kişi rock müzikle coştu
Dünyaca ünlü Alman rock grubu Scorpions ikinci kez Küçükçiftlik Park'ta konser verdi. Rock müzik dünyasının ölümsüz grubu, İstanbul'da 2 gün boyunca 25.000'den fazla rocksevere muhteşem iki gece yaşattı. Grubun solisti Klaus Meine'ye doğum gününde kuliste sürpriz yapıldı.
Rock müzik dünyasının ölümsüz grubu Scorpions perşembe gecesi Epifoni organizasyonu, STAR TV medya sponsorluğunda KüçükÇiftlik Park'ta sekiz yıl aradan sonra hayranlarıyla buluşmuştu.