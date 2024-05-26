Scorpions ikinci gecesinde de yok sattı! 25 binden fazla kişi rock müzikle coştu

Dünyaca ünlü Alman rock grubu Scorpions ikinci kez Küçükçiftlik Park'ta konser verdi. Rock müzik dünyasının ölümsüz grubu, İstanbul'da 2 gün boyunca 25.000'den fazla rocksevere muhteşem iki gece yaşattı. Grubun solisti Klaus Meine'ye doğum gününde kuliste sürpriz yapıldı.

Scorpions ikinci gecesinde de yok sattı! 25 binden fazla kişi rock müzikle coştu - 1

Rock müzik dünyasının ölümsüz grubu Scorpions perşembe gecesi Epifoni organizasyonu, STAR TV medya sponsorluğunda KüçükÇiftlik Park'ta sekiz yıl aradan sonra hayranlarıyla buluşmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Scorpions ikinci gecesinde de yok sattı! 25 binden fazla kişi rock müzikle coştu - 2

İKİNCİ KEZ SAHNEDEYDİ

Büyük bir coşku içinde geçen, adeta rock şöleni tadındaki Scorpions konseri biletler tükenince,  yoğun ilgi sebebiyle grup cumartesi akşamı ikinci kez aynı sahnedeydi. 

Scorpions ikinci gecesinde de yok sattı! 25 binden fazla kişi rock müzikle coştu - 3

Efsane albümleri 'Love at First Sting'in 40. yılı şerefine gerçekleşen turne kapsamındaki konsere 'Coming Home' ile başlayan ekip, nesiller boyunca dinlenmiş, dillere pelesenk olmuş efsanevi şarkıları Send Me An Angel, Wind of Change, Still Loving You'yu arka arkaya seslendirdi.

Scorpions ikinci gecesinde de yok sattı! 25 binden fazla kişi rock müzikle coştu - 4

İstanbul'da 2 gün boyunca 25.000'den fazla rocksevere muhteşem iki gece yaşatan Scorpions, 7'den 70'e farklı jenerasyonları bir araya getirdi.

Scorpions ikinci gecesinde de yok sattı! 25 binden fazla kişi rock müzikle coştu - 5

MEINE'YE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Gördükleri ilgiden dolayı çok mutlu olan ekibe bir de kuliste sürpriz yapıldı.

Scorpions ikinci gecesinde de yok sattı! 25 binden fazla kişi rock müzikle coştu - 6

25 Mayıs 1948 doğumlu grubun solisti Klaus Meine'ye Epifoni ekibi tarafından konser sonrası pasta ile doğum günü kutlaması yapıldı.

Scorpions ikinci gecesinde de yok sattı! 25 binden fazla kişi rock müzikle coştu - 7

Meine'nin doğum gününde tüm ekip birlikte poz verdi.

Scorpions ikinci gecesinde de yok sattı! 25 binden fazla kişi rock müzikle coştu - 8

4 gün boyunca İstanbul'da kalan Alman grup, pazar öğlen saatlerinde ülkemizden ayrıldı.

Scorpions ikinci gecesinde de yok sattı! 25 binden fazla kişi rock müzikle coştu - 9

İşte Scorpions'ın İstanbul'daki ikinci konserinden yansıyanlar...

Scorpions ikinci gecesinde de yok sattı! 25 binden fazla kişi rock müzikle coştu - 10
Scorpions ikinci gecesinde de yok sattı! 25 binden fazla kişi rock müzikle coştu - 11
Scorpions ikinci gecesinde de yok sattı! 25 binden fazla kişi rock müzikle coştu - 12
Scorpions ikinci gecesinde de yok sattı! 25 binden fazla kişi rock müzikle coştu - 13
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