Scorpions ikinci gecesinde de yok sattı! 25 binden fazla kişi rock müzikle coştu

Efsane albümleri 'Love at First Sting'in 40. yılı şerefine gerçekleşen turne kapsamındaki konsere 'Coming Home' ile başlayan ekip, nesiller boyunca dinlenmiş, dillere pelesenk olmuş efsanevi şarkıları Send Me An Angel, Wind of Change, Still Loving You'yu arka arkaya seslendirdi.