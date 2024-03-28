Selami Şahin: Dünyaya bir daha gelsem yine müzisyen olurdum

"100 ŞARKI YAPACAĞINIZA 10 ŞARKI YAPIN AMA BİN ŞARKIYA BEDEL OLSUN"
İbrahim Tatlıses'in de 20'nin üzerinde şarkısını okuduğunun altını çizen Şahin, "Onun sesine uygun şarkı verdim. Roman şarkısı 'Kasımpaşalıyım'ı Güllü ve Kibariye okudu. Ben benden eser isteyen sanatçının sesinin taklidini yaparak, şarkı yazıyorum ki eseri rahat okusun diye." değerlendirmesinde bulundu.
Genç müzisyenlere tavsiyelerde de bulunan sanatçı, "Lütfen yapılmamışı yapın, yazılmamışı yazın. Değişik, sloganlı olsun. Kalıcı şarkılar yapın. 100 şarkı yapacağınıza, bir sıfırı kaldırın, 10 şarkı yapın ama bin şarkıya bedel olsun." açıklamasını yaptı.
Son projesi "Selami Şahin Saygı Albümü"nde birçok genç müzisyenin yer aldığını söyleyen Şahin, "Kime dediysek 'hayır' demedi. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Oğlum ve kızım bu işe koşturuyor. 50 şarkıdan fazla yaptık. Yavaş yavaş çıkıyor işte arka arkaya. Okuyan arkadaşlar da kendi sesine göre bir bestemi seçiyor. Haftada bir şarkı yayınlanıyor ve dinlenme oranı çok yüksek. Bu bizi çok mutlu ediyor." dedi.
Selami Şahin, Arapça şarkılar da yazdığını ve Orta Doğu'da çok sevildiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:
"Gittiğim zaman, Mısır'da, Lübnan'da yolda yürüyemiyorum. Ben onların sevgisi ile varım. Saygıyla eğiliyorum. Tabii hiçbir zaman, kimseyi benden büyük ya da küçük görmem, Allah'a çok şükür. Mısır'a gittiğimiz zaman bir restoranda yemek yiyeceğiz. Bir baktım benim şarkımı Arapça çalıyorlar. Nasıl oldu? Böyle kaldım. 'Bu senin eserin, Selami Şahin.' dediler. Mısır, annemin memleketi, gidince insan etkileniyor."
"BENİ SEVENLERE ÇOK ŞEY BORÇLUYUM"
Oğlu Lider Şahin'in de kendisi gibi besteler yaptığına işaret eden sanatçı, "Lider güzel çalışıyor. İyi söz, iyi müzik olmadan imzasını atmıyor ve o esere çalışmıyor. Ben arkadaşıma balık ısmarlamam, balık tutmasını öğretirim. Yani kendisi yazıyor sözleri, müziği de kendisi yapıyor." ifadelerini kullandı. Sanatçı Şahin, çok sesli müzik dinlediğini, yerli şarkıları pek fazla etkilenmemek adına dinlemediğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şimdi teknoloji çok ilerledi. Adam bir şarkı yapıyor, hafif dile düşüyor, bir sene sonra bir şey daha yapmadığı zaman unutulup gidiyor. Bir yere gelmek kolay. Orada kalmak önemli.
En başta gençlerimize sesleniyorum; slogan kelimeleri kullansınlar. Mesela sevgilin, komşun, dostun, arkadaşın, iş ortağın olur, 'Yeter be seninle başım dertte. Vallahi ne yapacağım bilmiyorum.' dersin. İşte slogan. Ya da 'Bir sevgilim vardı, onu sevmedim, ayrıldık. Ona alıştım'. Yani 'Alışmak sevmekten daha zor'. 'Vallahi benim en iyi dostum içkim, sigaram. Onlar da terk ederdi, olmazsa param' gibi. Yani sözlerle slogan şart."
Sanat hayatında 58 yılı geride bırakan Şahin, "Şarkılarımı okumayan kalmadı. Bu kadar çok besteyi tutturdum. Şükürler olsun Allah'a, mutluyum. Beni sevenlere çok şey borçluyum. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Selami Şahin varsa onların sevgisiyle var." diye konuştu.