Selami Şahin: Dünyaya bir daha gelsem yine müzisyen olurdum

"NOTAYI KİTAPLARIN YARDIMIYLA KENDİ KENDİME ÖĞRENDİM"

O yıllarda Beyoğlu Şato Oteli'nde çalışmaya başladığını söyleyen Şahin, "Ütü öğrendim, temizlik yaptım. Otelin en üst katında bir oda var, halıları koyuyordum. Halıyla, yorgan öyle yatıyordum, çalışıyordum. O zaman plakçılık Sirkeci'de Doğubank İş Hanı'ndaydı. Daha sonra orada iş buldum." dedi.

Ünlü sanatçı, çalıştığı plak şirketinden şarkıcı olmak için yardım istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Onlara 'Ben şarkıcı olmak istiyorum.' dedim. 'Gurbette ömrüm geçecek/Bir daracık yerim de yok' türküsünden bir kuple okudum. Ayağa kalktılar, 'Allah Allah ne kadar güzel bir ses bu. Hemen 45'lik yapın.' dediler. O zaman long play bile yoktu. 45'lik yaptık. Üçüncü 45'likte ünlendim. Neye uğradığımı şaşırdım. Şarkıcı oldum, 17 yaşında ünlendim. Nota bilmem lazımdı. Notayı kitapların yardımıyla kendi kendime öğrendim. Kazandığım paraları da annemlere gönderiyordum. Bildiğim şarkıların notalarını aldım. Onları öğrendim."