Seray Sever'den ikizleriyle ilk paylaşım

Haberler - ntv.com.tr | 16.06.2022 - 09:54 - Son Güncelleme : 16.06.2022 - 10:22
Sunucu ve oyuncu Seray Sever, 2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu.
Çift, iki ay önce ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
49 yaşındaki Sever, 39 yaşındaki eşi ve ikizleriyle objektif karşısına geçerek çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Sever, ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi.
Sever, ikizlerinin fotoğraflarını, "Allah'ım nazarlardan korusun. Alya’m ve Sofia’m. Nefesim, kalp atışım kızlarımızın ilk fotoğrafları. Her saniye aşkla, heyecanla, duygu dolu geçiyor. Rabbim bütün evlatlarımızı korusun, bizlere bağışlasın. Bizleri de onlara" notuyla paylaştı.
Sever, takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
İşte Seray Sever ve Eray Sünbül çiftinin ikizleri...