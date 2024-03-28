Shakira her yerde Gerard Pique'den bahsediyor: Şimdi erkeklerin ağlama zamanı
Futbolcu Gerard Pique ile ilişkisini sonlandıran Shakira'nın yeni albümü müzikseverlerle buluştu. Şu sıralar albümünü tanıtan şarkıcı, her fırsatta Pique'den bahsediyor.
12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığıyla sık sık adından söz ettiren Shakira, The Times'a verdiği röportajda "Uzun bir süre Gerard'ın yanında olmak için, o futbol oynayabilsin diye kariyerimi askıya aldım" ifadelerini kullanmıştı.
Yeni albümünün tanıtımı için röportaj veren Shakira, kendisini aldatan Pique hakkında sık sık açıklamalarda bulunuyor.