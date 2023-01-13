Shakira'dan 'intikam' şarkısı geliyor: Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama

YENİ SEVGİLİSİNE DE GÖNDERME YAPTI

45 yaşındaki şarkıcının sözlerinde geçen “Yedeğim olduğu varsayılan kişiyle sana iyi şanslar dilerim/ Sana ne olduğunu bilmiyorum bile/ O kadar tuhafsın ki seni tanıyamıyorum bile/ Ben iki tane 22’lik kıza değerim. Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex’i bir Casio ile takas ettin" sözleriyle de Pique’nin yeni sevgilisi Clara Chia Marti’ye gönderme yaptığı düşünülüyor.