Shakira'dan 'intikam' şarkısı geliyor: Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama

Ünlü şarkıcı Shakira ve Barcelona futbol takımında oynayan İspanyol yıldız Gerard Pique 12 yıllık beraberliklerini sonlandırarak uzun süre gündem olmuştu.
Son olarak, Pique’nin yeni sevgilisi Clara Chia Marti’nin çift henüz ayrılmadan önce evlerine girdiğini gösteren video çok konuşulmuştu.
Video görüntülerinin ardından ‘yıkıldığı’ iddia edilen Grammy ödüll şarkıcı, yeni bir şarkıyla hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
Arjantinli DJ Bizarrap ile çalışan Kolombiyalı şarkıcının, yeni şarkısında Gerard Piqué'yi ve yeni sevgilisini hedef aldığı düşünülüyor.
Shakira’nın hayranları şarkı sözlerindeki “Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama ya da bana yalvarma/ Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım/ Sadece müzik yapıyorum, bu seni rahatsız ediyorsa üzgünüm” ifadelerinin Pique’yi işaret ettiğini düşünüyor.
Şarkı sözlerinde geçen “Beni kırdığını düşünüyorsun ama beni daha güçlü yaptın/ Kadınlar artık ağlamıyor, bunu kazanca dönüştürüyor” ifadeleri de sosyal medyada oldukça dikkat çekti.
45 yaşındaki şarkıcının sözlerinde geçen “Yedeğim olduğu varsayılan kişiyle sana iyi şanslar dilerim/ Sana ne olduğunu bilmiyorum bile/ O kadar tuhafsın ki seni tanıyamıyorum bile/ Ben iki tane 22’lik kıza değerim. Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex’i bir Casio ile takas ettin" sözleriyle de Pique’nin yeni sevgilisi Clara Chia Marti’ye gönderme yaptığı düşünülüyor.
Şarkı yayınlandığı ilk günde 34 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.
Geçtiğimiz günlerde Shakira ve Pique’nin ayrılmadan önce yaşadıkları evlerinde çekilen bir video ortaya çıkmıştı. Daily Mail’in haberine göre, 2021 Ağustos ayında çekildiği bilinen videoda Pique’nin yeni sevgilisi Clara Chia Marti’nin (23) çift henüz ayrılmadan önce evlerine girdikleri görülüyor.
Kaynaklara göre, futbolcunun Barselona’daki evinde Twitch yayını yaptığı sırada Marti’nin arka planda yer aldığı ve bu sırada Shakira’nın iki çocuğuyla birlikte yurt dışında olduğu öğrenildi.
Çifte yakın bir kaynak, röportajın gerçekleştiği dönemde Shakira ve Pique’nin birlikteliklerini “mutlu bir şekilde” devam ettirdiklerini söyledi.
PageSix'in haberine göre, bu videonun ortaya çıkmasının ardından Kolombiyalı şarkıcının, çocuklarıyla paylaştıkları eve yeni sevgilisini getirmesinden dolayı “yıkıldığı” belirtildi.