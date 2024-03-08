Şimdiye kadar Oscar ödülü kazanmış en genç isimler: En genç oyuncu 10 yaşında!

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri sinema dünyasının enlerini seçmeye devam ediyor. Ödüller 10 Mart günü sahiplerini bulacak. Geri sayım devam ederken Oscar tarihi boyunca Oscar kazanan en genç isimleri bir araya getirdik. İşte sırasıyla en genç yaşta Oscar kazanan oyuncular...

Şimdiye kadar Oscar ödülü kazanmış en genç isimler: En genç oyuncu 10 yaşında! - 1

 Jennifer Hudson

25 yaşında Dreamgirls filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

N-LIFE HABERLERİ

Şimdiye kadar Oscar ödülü kazanmış en genç isimler: En genç oyuncu 10 yaşında! - 2

Jennifer Jones

25 yaşında The Song of Bernadette filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Şimdiye kadar Oscar ödülü kazanmış en genç isimler: En genç oyuncu 10 yaşında! - 3

Audrey Hepburn

24  yaşında Roman Holiday filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Şimdiye kadar Oscar ödülü kazanmış en genç isimler: En genç oyuncu 10 yaşında! - 4

Angelina Jolie

24 yaşında Girl, Interrupted filmiyle En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Şimdiye kadar Oscar ödülü kazanmış en genç isimler: En genç oyuncu 10 yaşında! - 5

Goldie hawn

24 yaşında Cactus Flower filmiyle En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Şimdiye kadar Oscar ödülü kazanmış en genç isimler: En genç oyuncu 10 yaşında! - 6

Teresa Wright

24 yaşında Mrs. Miniver filmiyle En İy Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Şimdiye kadar Oscar ödülü kazanmış en genç isimler: En genç oyuncu 10 yaşında! - 7

Joan Fontaine

24 yaşında Suspicion filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Şimdiye kadar Oscar ödülü kazanmış en genç isimler: En genç oyuncu 10 yaşında! - 8

 Anne Baxter

23 yaşında The Razor’s Edge filmiyle En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Şimdiye kadar Oscar ödülü kazanmış en genç isimler: En genç oyuncu 10 yaşında! - 9

Janet Gaynor

22 yaşında 7th Heaven, Street Angel, and Sunrise filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Şimdiye kadar Oscar ödülü kazanmış en genç isimler: En genç oyuncu 10 yaşında! - 10

Jennifer Lawrence

22 yaşında Silver Linings Playbook filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Şimdiye kadar Oscar ödülü kazanmış en genç isimler: En genç oyuncu 10 yaşında! - 11

Marlee Matlin

21 yaşında Children of a Lesser God filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Şimdiye kadar Oscar ödülü kazanmış en genç isimler: En genç oyuncu 10 yaşında! - 12

Timothy Hutton

20 yaşında Ordinary People filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Şimdiye kadar Oscar ödülü kazanmış en genç isimler: En genç oyuncu 10 yaşında! - 13

Patty Duke

16 yaşında The Miracle Worker filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Şimdiye kadar Oscar ödülü kazanmış en genç isimler: En genç oyuncu 10 yaşında! - 14

Anna Paquin

11 yaşında The Piano filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Şimdiye kadar Oscar ödülü kazanmış en genç isimler: En genç oyuncu 10 yaşında! - 15

EN GENÇ YAŞTA OSCAR KAZANAN İSİM

Tatum O'Neal

10 yaşında Paper Moon filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Henüz 10 yaşında iken ödül kazanan O'Neal, gerçek babası Ryan ile rol aldığı Paper Moon filmiyle 1974 yılında ilk Oscar'ını kazandı.

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