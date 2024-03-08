Şimdiye kadar Oscar ödülü kazanmış en genç isimler: En genç oyuncu 10 yaşında!
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri sinema dünyasının enlerini seçmeye devam ediyor. Ödüller 10 Mart günü sahiplerini bulacak. Geri sayım devam ederken Oscar tarihi boyunca Oscar kazanan en genç isimleri bir araya getirdik. İşte sırasıyla en genç yaşta Oscar kazanan oyuncular...
Jennifer Hudson
25 yaşında Dreamgirls filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.