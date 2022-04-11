Simpsonlar'a ilk kez işitme engelli karakter giriyor

HİKAYESİ OSCAR'LI CODA FİLMİNE BENZİYOR

Fenomen çizgi dizi Simpsonlar (The Simpsons), 33 yıllık tarihlerinde ilk kez işitme engelli bir karaktere yer verecek.

Simpsonlar, karakterleri her ne kadar dört parmaklı olsa da pazar günü yayınlanacak bölümde işaret dili kullanacaklar. Bölüm, 2022 Oscar Ödülleri’nde En İyi Film seçilen CODA’yı akla getirse de filmden etkilenerek yazılmadığı öğrenildi.

CODA, işitme engelli anne baba ve duyabilen kızlarının müzük tutkusunun peşinden gitme hikayesini anlatıyor. Filmin oyuncuları işitme engelli olan Troy Kotsur ve Marlee Matlin, gerçek hayatlarında da işitme engelli bireyler. Kotsur, filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kucakladı. Simpsonlar ekibi, işitme engelli özel bölümünün CODA’dan çok önce planlandığını ancak CODA’nın başarısından da mutlu olduklarını söyledi.

CNN’e konuşan Simpsonlar’ın yapımcısı Al Jean, “722 bölümden sonra bir ilki gerçekleştirmek çok zor. Ama bundan daha heyecanlı olamazdım” diye konuştu.