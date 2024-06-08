Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden dublörlere Oscar'a yeşil ışık

Ryan Gosling'in Dublör'de (The Fall Guy) yıpranmış dublör Colt Seavers'ı canlandırdıktan sonra galada "Bu film dublörlere Oscar kategorisi kazandırmak için dev bir kampanya. Biz bu filmlerin yüzüyüz ama filmleri gerçekten ekipler yapıyor ve bu onlara bir aşk mektubu" sözleriyle hareket daha da güçlendi.