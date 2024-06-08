Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden dublörlere Oscar'a yeşil ışık

Ryan Gosling'in Dublör'de (The Fall Guy) yıpranmış dublör Colt Seavers'ı canlandırdıktan sonra galada "Bu film dublörlere Oscar kategorisi kazandırmak için dev bir kampanya. Biz bu filmlerin yüzüyüz ama filmleri gerçekten ekipler yapıyor ve bu onlara bir aşk mektubu" sözleriyle hareket daha da güçlendi.
Akademi CEO'su Bill Kramer, Empire'a verdiği yeni röportajda organizasyonun bu çağrıyı ciddiye aldığını açıkladı.
Kramer "Akademi üyesi dublör topluluğu üyeleriyle bunun olasılığı hakkında konuşuyoruz. Oyuncu Yönetmenleri için iki yıl içinde başlayacak yeni bir ödül ekledik, bu yüzden bu tartışmalara her zaman açığız" dedi.
Akademi Başkanı Janet Yang, "Akademi yaşayan, nefes alan bir organizma gibi" dedi ve ekledi:
"Üyelerimizi dinliyoruz ve eğer gerçekten güçlü bir destek ve amacın nasıl ilerletileceğine dair bütün mekanizmalar varsa ve ilgileniyorlarsa... Oyuncu Yönetmenliğinde olan buydu. Onlarca yıl boyunca yeni dallar oluşturduk. Yani Oscarlar değişen sektörle evrimleşiyor."
Öte yandan 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri'ne yeni bir kategori eklendi. Cast direktörlerinin ödül alacağı kategorinin adı "En İyi Oyuncu Kadrosu/Cast Seçimi" (Best Achievement in Casting) olarak açıklandı.
Bu kategori, 2025 yılında vizyona girecek olup 2026 Oscar Ödülleri'nde yarışacak filmler için geçerli olacak.