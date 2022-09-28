Smyrna Agorası'nda Osmanlı Dönemi'ne ait yüzlerce fincan bulundu

'BAZILARINDA İMZALAR BULUNUYOR'



Fincanların motifleriyle ilgili de bilgiler veren Doç. Dr. Gök, sözlerini şöyle tamamladı:



"Genellikle halk tipi olarak adlandırdığımız serbest fırça darbeleriyle ya da iğne şablon kullanarak ürettikleri çok önemli örnekler. Fincanların yanı sıra tabak, kase ve fincan altlıkları da ele geçen buluntular arasında yer alıyor. Fincanların üzerinde imzalar da var. İmzalardan 2 tanesini tespit edebildik. Osmanlıca yazılmış bir 'ayvaz' kelimesi görebiliyoruz. Bunun bir ustadan birçok dağıtımcıya ait olabileceği konusunda düşüncelerimiz var. Çok az örneği bulunan bir de 'yazıcı' imzası bulunuyor. Özellikle İzmir'de liman kentinin gelişmesi ve Türk yerleşimiyle beraber Agora çok önemli bir Osmanlı yerleşim alanı olmuş. Buradaki yerleşime bağlı olarak hem mutfak kapları hem de gündelik yaşam malzemeleri çokça bulundu. Bu örnekler içinde elde edilen yüzlerce fincan da önemli bir grubu oluşturuyor."