Sundance Film Festivali 2024'te dikkat çeken filmler
Sundance Film Festivali, yeni yetenekler ve bağımsız yönetmenler için oldukça önemli bir platform. Bu yıl 40. kez düzenlenecek olan festival 18-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Birçok filmin prömiyer yapacağı Sundance Film Festivali'nde bu yıl dikkat edilmesi gereken filmleri sizler için derledik. İşte festivalde bu yıl dikkat çeken yapımları...
FREAKY TALES
Son olark The Last of Us dizindeki rolüyle büyük beğeni toplayan Pedro Pascal ve The Year My Voice Broke filmindeki rolüyle öne çıkan Ben Mendelsohn'ın yer aldığı Freaky Tales, Captain Marvel, Mississippi Grind ve Half Nelson gibi çeşitli filmlerin arkasındaki film ekibinin liderliğinde, muazzam bir kadroyu bir araya getiriyor.
1987'de Oakland'da geçen bu film, dört farklı karakter grubunu takip eden dört bağlantılı hikayeyi anlatıyor.