Sundance Film Festivali 2024'te dikkat çeken filmler

Sundance Film Festivali, yeni yetenekler ve bağımsız yönetmenler için oldukça önemli bir platform. Bu yıl 40. kez düzenlenecek olan festival 18-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Birçok filmin prömiyer yapacağı Sundance Film Festivali'nde bu yıl dikkat edilmesi gereken filmleri sizler için derledik. İşte festivalde bu yıl dikkat çeken yapımları...

Sundance Film Festivali 2024'te dikkat çeken filmler - 1

FREAKY TALES

Son olark The Last of Us dizindeki rolüyle büyük beğeni toplayan Pedro Pascal ve The Year My Voice Broke filmindeki rolüyle öne çıkan Ben Mendelsohn'ın yer aldığı Freaky Tales, Captain Marvel, Mississippi Grind ve Half Nelson gibi çeşitli filmlerin arkasındaki film ekibinin liderliğinde, muazzam bir kadroyu bir araya getiriyor.

1987'de Oakland'da geçen bu film, dört farklı karakter grubunu takip eden dört bağlantılı hikayeyi anlatıyor. 

N-LIFE HABERLERİ

Sundance Film Festivali 2024'te dikkat çeken filmler - 2

SKYWALKERS: A LOVE STORY

Kariyeriniz ve ilişkiniz sarsıntıda ise ne yapmalısınız? Bir gökdelenin tepesine tırmanabilirsiniz. Cesur bir çift, gökdelene tırmanmak için dünya çapında seyahat eder ve hem kariyerlerini hem de ilişkilerini kurtarmak için kulede cesur bir akrobatik gösteri yapmaya çalışır

Sundance Film Festivali 2024'te dikkat çeken filmler - 3

 LOVE LIES BLEEDING

Prömiyerini festivalde yapacak olan Love Lies Bleeding, 80'lerin sonlarında, "ego, arzu ve Amerikan rüyasıyla beslenen" çiftin ilişkisini konu alıyor.

Sundance Film Festivali 2024'te dikkat çeken filmler - 4

THE OUTRUN 

İskoçya'nın Orkney Adaları'ndaki vahşi güzellikte geçen bir ortamda, Saoirse Ronan, bağımlılıkla yüzleşen ve zorlu bir aile geçmişiyle başa çıkan Rona karakterini canlandırıyor. Amy Liptrot'un 2016 tarihli aynı adlı anı kitabına dayanan filmin yönetmenliğini Nora Fingscheidt üstleniyor. Yönetmen bu filmle iyileşme, mental sağlık ve geleceğini kucaklama üzerine düşündürücü bir bakış vadediyor.

Sundance Film Festivali 2024'te dikkat çeken filmler - 5

ROB PEACE

Chiwetel Ejiofor'un yönettiği film, Newark'ta yaşayan, Yale'e giden ancak sonunda zorlu ekonomik gerçeklere ve geçmişinin şeytanlarına yenik düşen Rob Peace'in hikayesini anlatıyor.

Sundance Film Festivali 2024'te dikkat çeken filmler - 6

PRESENCE 

35 yıl sonra ilk kez Sundance'e Sex, Lies, and Videotape filmi ile damgasını vuran Steven Soderbergh, tamamen tek bir mekanda çekilen  korku macerasıyla geri dönüyor.

Güçlü bir kadroya sahip olan ve başrolde güçlü oyuncu Lucy Liu'nun yer aldığı Presence, bizi ürkütücü bir konseptle koltuklarımızın kenarını tutmamızın sözünü veriyor: Bir aile, sıradan bir eve taşındığında yalnız olmadıklarını keşfeder.

Sundance Film Festivali 2024'te dikkat çeken filmler - 7

DEVO

Film, Devo'nun oluşumunu, Kent State katliamının ardından başlayarak, politik dürtüleri olan dışlanmış bireyler olarak geçirdikleri yılları ve çıkış şarkıları "Whip It" ile listelerin zirvesine çıkışlarına kadar olan süreci anlatıyor.

Sundance Film Festivali 2024'te dikkat çeken filmler - 8

A REAL PAIN 

Jesse Eisenberg, daha önce 2005 yılında Noah Baumbach'ın The Squid and the Whale filmi ile Sundance'e katılmıştı.

2022'deki yönetmenlik deneyimi When You Finish Saving the World'ün ardından, oyuncu yönetmen koltuğuna geri dönüyor. Aynı zamanda filmde rol alan Jesse Eisenberg'e son zamanlarda aldığı ödüller ile çok konuşulan succession dizisinde Roman karakterini canlandıran Kieran Culkin eşlik ediyor.

Sundance Film Festivali 2024'te dikkat çeken filmler - 9

SASQUATCH SUNSET

Sundance'in değişmez isimleri David ve Nathan Zellner, bu kez Jesse Eisenberg ve Riley Keough'un başrollerini paylaştığı alışılmışın dışında bir filmle geri dönüyor.

Sundance Film Festivali 2024'te dikkat çeken filmler - 10

SUPER/MAN: THE CHRISTOPHER REEVE STORY

Ölümünden yirmi yıl sonra, Superman ailesi olağanüstü bir yaşama içsel bir bakış sunmak için özel arşivlerini açıyor. Süpermen filmlerinin yıldızı Christopher Reeve, 1995 yılında omuzlarından aşağısını felç bırakan bir at binme kazası geçirdi.

Ian Bonhote ve Peter Ettedgui'nin filmi, Reeve'in hayatındaki zengin ikiliği, yaşamını değiştiren kazasının önce ve sonrasını bizlere anlatıyor. 

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