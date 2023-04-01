Superman rolü için "özel bir liste" hazırlandı! İsimler birer birer eleniyor

HBO imzalı Euphoria dizisinde rol alan Jacob Elordi ise konuşulan bir başka isimdi. 56 yaşındaki yönetmen Elordi ile ilgili atılan bu iddia üzerine sosyal medya üzerinden “Benim fikrim, Superman rolüne henüz kimsenin seçilmediği. Benim için oyuncu seçimi senaryo bittiğinde ya da bitmeye yaklaşınca yapılır ve daha bitmedi” dedi.