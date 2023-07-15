Tanju Tuncel kimdir, neden öldü? Tanju Tuncel'in hayatıyla ilgili bilgiler

Tanju Tuncel 83 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu bir süredir koah hastalığıyla mücadele ediyordu. Birçok ekran ve beyaz perde projesinde yer alan Tanju Tuncel, 'Geniş Aile', 'Eyvah Eyvah 2', 'Eyvah Eyvah 3', Babamın Kemikleri gibi yapımlarda yer almıştı. İşte Tanju Tuncel'in hayatıyla ilgili bilgiler

Tanju Tuncel kimdir, neden öldü? Tanju Tuncel'in hayatıyla ilgili bilgiler - 1

 Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti. "Geniş Aile", "Eyvah Eyvah 2" ve "Babamın Kemikleri" gibi yapımlarda yer alan Tanju Tuncel, Beyaz Melek filmindeki performansıyla takdir toplamıştı. 

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Tanju Tuncel kimdir, neden öldü? Tanju Tuncel'in hayatıyla ilgili bilgiler - 2

Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Tansu Tuncel 1940 yılında Adana'da dünyaya geldi. Tanju Tuncel'in asıl adı Tanju Tunçel'dir, söyleyiş zorluğu sebebiyle "Tunçel"i "Tuncel"e çevirmiştir. Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu.

Tanju Tuncel kimdir, neden öldü? Tanju Tuncel'in hayatıyla ilgili bilgiler - 3

Necdet Yakın'la evlenip boşandı. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başladı. 60 yaş kanunuyla İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda emekli edildi.

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