Tanju Tuncel kimdir, neden öldü? Tanju Tuncel'in hayatıyla ilgili bilgiler
Tanju Tuncel 83 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu bir süredir koah hastalığıyla mücadele ediyordu. Birçok ekran ve beyaz perde projesinde yer alan Tanju Tuncel, 'Geniş Aile', 'Eyvah Eyvah 2', 'Eyvah Eyvah 3', Babamın Kemikleri gibi yapımlarda yer almıştı. İşte Tanju Tuncel'in hayatıyla ilgili bilgiler
Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti. "Geniş Aile", "Eyvah Eyvah 2" ve "Babamın Kemikleri" gibi yapımlarda yer alan Tanju Tuncel, Beyaz Melek filmindeki performansıyla takdir toplamıştı.