Tarihi Misis Höyüğü'nde 3 bin yıllık tohum bulundu

“HEYECAN VERİCİ BULGULARA ULAŞTIK”

Başkan Kocaispir, "Burası 8 bin yıldır hayatın kesintisiz devam ettiği bir yer. Bu yıl da İtalyan kazı ekibimiz tarafından çok heyecan verici bulgulara ulaştık. Ben de çok heyecanlıyım. Kazılarımız eylül ve ekim ayında devam edecek. Umuyoruz ki bu kazılarda yepyeni tohumlar, yepyeni bulgulara ulaşırız" diye konuştu.