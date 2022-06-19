Tarihi Misis Höyüğü'nde 3 bin yıllık tohum bulundu

Haberler - DHA | 19.06.2022 - 11:40 - Son Güncelleme : 19.06.2022 - 11:45

Adana'da, tarihi Misis Höyüğü kazılarında üç bin yıllık, mercimek, bezelye, buğday, arpa ve üzüm tohumları bulundu.

Tarihi Misis Höyüğü'nde 3 bin yıllık tohum bulundu - 1

Tarihi, milattan önce yedi bin yılına dayanan ve Roma İmparatorluğu, Bizans dönemi gibi birçok imparatorluğun yaşadığı ’nın Yüreğir ilçesindeki Misis Höyüğü'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Rivayete göre Lokman Hekim'in ölümsüzlük iksirini düşürdüğü Misis Köprüsü yakında bulunan höyük kazılarında tarihe ışık tutacak yeni bulgulara rastlandı.

Tarihi Misis Höyüğü'nde 3 bin yıllık tohum bulundu - 2

TARİHE IŞIK TUTACAK BULGULAR

Roma Uluslararası Araştırma Enstitüsü’nden Prof. Dr. Anna Lucia D’agata ve Pisa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Giovanni Salmeri danışmanlığında Türk arkeologların da bulunduğu kazılarda çeşitli kültürlere ev sahipliği yapan bulgulara rastlandı.

Tarihi Misis Höyüğü'nde 3 bin yıllık tohum bulundu - 3

3 BİN YILLIK TOHUM BULUNDU

Kazı çalışmalarında bulunan üç bin yıllık buğday, arpa, mercimek, bezelye ve üzüm tohumları, arkeologları heyecanlandırdı.

O dönemlerde bu ürünlerin yetiştirildiği ve ticaretinin ise gemilerle yapıldığını değerlendiren bilim insanları, Misis’te ticaretin önemine vurgu yaptı.

Tarihi Misis Höyüğü'nde 3 bin yıllık tohum bulundu - 4

“ÇUKUROVA’DAKİ HAYATI BİLMEK İSTİYORUZ”

Araştırmalar hakkında bilgi veren Arkeolog Prof Dr. Giovanni Salmeri, "Arkeoloji demek sadece heykel demek değildir. Arkeoloji insan hayatını bilmektir. Bizim yaptığımız kazılarda toprak içinde tohumları bulduk. Analizler yaptık. Bizler 3 bin, 4 bin yıl önce Çukurova’daki hayatı bilmek istiyoruz" dedi.

Tarihi Misis Höyüğü'nde 3 bin yıllık tohum bulundu - 5

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de Misis’in Türkiye tarihinin en önemli lokasyonlarından biri olduğunu belirterek, Misis Höyüğü'nde ciddi kazılar yapıldığını söyledi.

Tarihi Misis Höyüğü'nde 3 bin yıllık tohum bulundu - 6

“HEYECAN VERİCİ BULGULARA ULAŞTIK”

Başkan Kocaispir, "Burası 8 bin yıldır hayatın kesintisiz devam ettiği bir yer. Bu yıl da İtalyan kazı ekibimiz tarafından çok heyecan verici bulgulara ulaştık. Ben de çok heyecanlıyım. Kazılarımız eylül ve ekim ayında devam edecek. Umuyoruz ki bu kazılarda yepyeni tohumlar, yepyeni bulgulara ulaşırız" diye konuştu.

Tarihi Misis Höyüğü'nde 3 bin yıllık tohum bulundu - 7

Arkeolojik bulguların sadece heykellerden ibaret olmadığını belirten Kocaispir, "O dönemlerde insan hayatının nasıl aktığını öğrenmemiz için bu tohumlar çok önemli. Bu tohumları devlet kurumlarına bildireceğiz. Bakanlığımız tohumları değerlendirdikten sonra önümüzdeki günlerde tarım tarihi bakımından bize ufuk açacaktır. Bu çalışmaları önümüzdeki günlerde bilim insanları yapacaktır" şeklinde konuştu.

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