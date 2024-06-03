Tarkan'dan yeni albüm: Adını ve çıkış tarihini açıkladı

Bir süredir albüm hazırlıklarını sürdüren Megastar Tarkan, yeni albümünün adını ve çıkış tarihini sosyal medya hesabından paylaştı.

Tarkan'dan yeni albüm: Adını ve çıkış tarihini açıkladı - 1

Megastar Tarkan, son yıllarda "Geççek" ve "Son Durak" adlı şarkılarıyla gündem olmuştu. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında yazdığı "Sen Rahat Uyu" adlı marş ile adından söz ettiren Tarkan'dan geçtiğimiz aylarda yeni albüm müjdesi gelmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Tarkan'dan yeni albüm: Adını ve çıkış tarihini açıkladı - 2

"YAKINDIR KAVUŞMAMIZ"

Tarkan, yeni albümünü “Biliyorum ‘artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar’ diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız" sözleriyle müjdelemişti.

Tarkan'dan yeni albüm: Adını ve çıkış tarihini açıkladı - 3

Geçtiğimiz aylarda stüdyoda albüm hazırlığı yaptığı anları paylaşan Tarkan, "Albümün mixleri için Utku Ünsal kardeşimle gece gündüz stüdyolardayız. Az kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

Tarkan'dan yeni albüm: Adını ve çıkış tarihini açıkladı - 4

Yeni albümünü 2024 yazına yetiştirmek için çalıştığını ifade eden Tarkan Tevetoğlu'ndan beklenen açıklama geldi.

Tarkan'dan yeni albüm: Adını ve çıkış tarihini açıkladı - 5

Tarkan, "Kuantum 51" adlı yeni albümünü çıkış tarihini de "Yeni albümüm 14 Haziran’da sizlerle" sözleriyle duyurdu.

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