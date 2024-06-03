Tarkan'dan yeni albüm: Adını ve çıkış tarihini açıkladı

Megastar Tarkan, son yıllarda "Geççek" ve "Son Durak" adlı şarkılarıyla gündem olmuştu. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında yazdığı "Sen Rahat Uyu" adlı marş ile adından söz ettiren Tarkan'dan geçtiğimiz aylarda yeni albüm müjdesi gelmişti.