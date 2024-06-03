Tarkan'dan yeni albüm: Adını ve çıkış tarihini açıkladı

Tarkan, yeni albümünü “Biliyorum ‘artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar’ diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız" sözleriyle müjdelemişti.
Geçtiğimiz aylarda stüdyoda albüm hazırlığı yaptığı anları paylaşan Tarkan, "Albümün mixleri için Utku Ünsal kardeşimle gece gündüz stüdyolardayız. Az kaldı" ifadelerini kullanmıştı.
Yeni albümünü 2024 yazına yetiştirmek için çalıştığını ifade eden Tarkan Tevetoğlu'ndan beklenen açıklama geldi.
Tarkan, "Kuantum 51" adlı yeni albümünü çıkış tarihini de "Yeni albümüm 14 Haziran’da sizlerle" sözleriyle duyurdu.