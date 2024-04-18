Taylor Swift hayranları dolandırıldı: 1 milyon sterlin kaptırdılar!

Şarkıcının konserine gitmek için daha yüksek meblağları ödemeyi kabul edenler, sosyal medyada yayınlanan sahte reklamlar nedeniyle mağdur oldu.

Banka, dolandırılan her kurbanın yaklaşık 332 sterlin kaybettiğini ve hatta bazılarının kaybının bin sterlini geçtiğini bildirdi.

Geçtiğimiz yıl, Coldplay, Beyoncé ve Harry Styles hayranları da dolandırıcıların hedefi olmuştu.