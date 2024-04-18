Taylor Swift hayranları dolandırıldı: 1 milyon sterlin kaptırdılar!

"Yılın Kişisi" seçilen ve rekor üstüne rekor kıran Taylor Swift'in hayranları dolandırıldı. Lloyds Bankası, şarkıcının konserine gitmek için bilet satın alan hayranları uyardı.

Taylor Swift hayranları dolandırıldı: 1 milyon sterlin kaptırdılar! - 1

Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in hayranları, sahte bilet konusunda uyarıldı.

Lloyd Bankası, Swift'in İngiltere'deki konserleri için bilet almaya çalışan hayranların 1 milyon sterlin çaldırmış olabileceğini açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Taylor Swift hayranları dolandırıldı: 1 milyon sterlin kaptırdılar! - 2

"Acil uyarı" yayınlayan banka, 600'den fazla müşterisinin dolandırıldığını bildirdi. Bu rakamın Birleşik Krallık çapında 3 bini geçtiği tahmin ediliyor.

Taylor Swift hayranları dolandırıldı: 1 milyon sterlin kaptırdılar! - 3

Swift, Londra, Liverpool ve Edinburg gibi şehirlerde toplamda 15 konser verecek. 7 Haziran'da Edinburgh'da başlayacak konsere 1,2 milyon kişinin katılması bekleniyor ancak biletlerin kısa sürede tükenmesiyle, Swift hayranları sosyal medyada bilet arayışına başladı.

Taylor Swift hayranları dolandırıldı: 1 milyon sterlin kaptırdılar! - 4

Şarkıcının konserine gitmek için daha yüksek meblağları ödemeyi kabul edenler, sosyal medyada yayınlanan sahte reklamlar nedeniyle mağdur oldu.

Banka, dolandırılan her kurbanın yaklaşık 332 sterlin kaybettiğini ve hatta bazılarının kaybının bin sterlini geçtiğini bildirdi.

Geçtiğimiz yıl, Coldplay, Beyoncé ve Harry Styles hayranları da dolandırıcıların hedefi olmuştu.

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