Taylor Swift hayranları dolandırıldı: 1 milyon sterlin kaptırdılar!
"Yılın Kişisi" seçilen ve rekor üstüne rekor kıran Taylor Swift'in hayranları dolandırıldı. Lloyds Bankası, şarkıcının konserine gitmek için bilet satın alan hayranları uyardı.
Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in hayranları, sahte bilet konusunda uyarıldı.
Lloyd Bankası, Swift'in İngiltere'deki konserleri için bilet almaya çalışan hayranların 1 milyon sterlin çaldırmış olabileceğini açıkladı.