Taylor Swift'ten yeni rekor: Billboard'un ilk 10'unda aynı anda dört albümü olan ilk kadın oldu

Taylor Swift, rekordan rekora koşuyor! Speak Now (Taylor’s Version) adlı albümüyle aynı anda en az dört albümü Billboard'un 200 listesinde ilk 10'a giren yaşayan ilk sanatçı oldu.

Taylor Swift'ten yeni rekor: Billboard'un ilk 10'unda aynı anda dört albümü olan ilk kadın oldu - 1

Taylor Swift, rekorlara doymuyor. Speak Now (Taylor’s Version) adlı albümüyle yeni bir rekora daha imza attı.

Amerikalı şarkıcı, yaklaşık 60 yıldır aynı anda en az dört albümü Billboard'un 200 listesinde ilk 10'a giren yaşayan ilk sanatçı oldu. Swift'in son albümü; önceki albümleri "Midnights", "Lover" ve "Folklore" gibi, listede bir numara oldu.

Billboard 200 listesi, haftalık albüm satış rakamlarıyla oluşturuluyor.

N-LIFE HABERLERİ

Taylor Swift'ten yeni rekor: Billboard'un ilk 10'unda aynı anda dört albümü olan ilk kadın oldu - 2

Billboard'a göre, yaşayan diğer tek sanatçı 1966'da Going Places, Whipped Cream & Other Delights, South of the Border ve The Lonely Bull albümleriyle Herb Alpert'ti.

Prince'in 2016'daki ölümünün ardından, yıldızın ilk 10'da beş albümü yer aldı: The Very Best of Prince, Purple Rain, The Hits/The B-Sides, Ultimate ve 1999.

Taylor Swift'ten yeni rekor: Billboard'un ilk 10'unda aynı anda dört albümü olan ilk kadın oldu - 3

Speak Now (Taylor's Version) adlı albüm, Swift'in Billboard listesindeki 12'nci bir numaralı albümü. Sanatçının yeniden kaydedilen ve yeniden yayınlanan üçüncü albümü “Mine,” “Dear John,” “Back to December” ve “Ours” gibi hitleri içeriyor.

Taylor Swift'ten yeni rekor: Billboard'un ilk 10'unda aynı anda dört albümü olan ilk kadın oldu - 4

Grammy ödüllü sanatçı, 7 Temmuz'da albümünün çıkış haberini paylaşırken, "İşte burada. Sizin, benim, bizim. 18-20 yaşları arasında genç bir kadın olarak yaşadığım kaprisler, fanteziler, gönül yaraları, dramlar ve trajediler hakkında tek başıma yazdığım bir albüm” ifadesini kullanmıştı.

Taylor Swift'ten yeni rekor: Billboard'un ilk 10'unda aynı anda dört albümü olan ilk kadın oldu - 5

33 yaşındaki şarkıcı, “Hikayeyi anlatmanın doğru yolunu saplantı haline getirerek üst üste parça listeleri hazırladığımı hatırlıyorum. Seçimlerimde acımasız olmak zorunda kaldım ve şimdi hala gurur duyduğum bazı şarkıları arkamda bıraktım" demişti.

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