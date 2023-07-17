Taylor Swift'ten yeni rekor: Billboard'un ilk 10'unda aynı anda dört albümü olan ilk kadın oldu
Taylor Swift, rekordan rekora koşuyor! Speak Now (Taylor’s Version) adlı albümüyle aynı anda en az dört albümü Billboard'un 200 listesinde ilk 10'a giren yaşayan ilk sanatçı oldu.
Taylor Swift, rekorlara doymuyor. Speak Now (Taylor’s Version) adlı albümüyle yeni bir rekora daha imza attı.
Amerikalı şarkıcı, yaklaşık 60 yıldır aynı anda en az dört albümü Billboard'un 200 listesinde ilk 10'a giren yaşayan ilk sanatçı oldu. Swift'in son albümü; önceki albümleri "Midnights", "Lover" ve "Folklore" gibi, listede bir numara oldu.
Billboard 200 listesi, haftalık albüm satış rakamlarıyla oluşturuluyor.