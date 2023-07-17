Taylor Swift'ten yeni rekor: Billboard'un ilk 10'unda aynı anda dört albümü olan ilk kadın oldu

Grammy ödüllü sanatçı, 7 Temmuz'da albümünün çıkış haberini paylaşırken, "İşte burada. Sizin, benim, bizim. 18-20 yaşları arasında genç bir kadın olarak yaşadığım kaprisler, fanteziler, gönül yaraları, dramlar ve trajediler hakkında tek başıma yazdığım bir albüm” ifadesini kullanmıştı.