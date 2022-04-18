The Batman'in küresel hasılatı 750 milyon dolar sınırını geçti

Warner Bros ve DC'nin The Batman filmi, küresel gişede 750 milyon dolar sınırını aştı ve yılın en çok hasılat yapan filmi unvanını sağlamlaştırdı. Beyazperde'nin haberine göre film, toplam hasılatının 365 milyon dolarlık kısmı ABD ve Kanada'dan elde ederken, diğer pazarladan 386.1 milyon dolar kazandı.