The Beatles filmlerinde rol alacak isimler açıklandı

Dünyaca ünlü İngiliz grubu The Beatles'ın her üyesinin hayat hikayesini konu alan dört film çekileceği duyuruldu. Yönetmen koltuğunda ise ödüllü yönetmen Sam Mendes var. Peki filmlerde, ikonik şarkıcıları kim canlandıracak?

The Beatles filmlerinde rol alacak isimler açıklandı - 1

Müzik dünyasının dört kişilik efsanevi grubu The Beatles üyelerinin filmleri geliyor. Grup üyeleri Paul McCartney, John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr'ın hayatını konu alan dört ayrı film çekilecek.

Amerikan Güzeli, 1917, Skyfall ve Azap Yolu gibi yapımların ünlü yönetmeni Sam Mendes ise yönetmen koltuğunda oturacak.

N-LIFE HABERLERİ

The Beatles filmlerinde rol alacak isimler açıklandı - 2

Peki filmlerde, şarkıcıları hangi oyuncular canlandıracak? The Insider'ın haberine göre, bazı isimlerle görüşmeler başladı.

The Beatles filmlerinde rol alacak isimler açıklandı - 3

Harris Dickinson'ın John Lennon'ı canlandıracağı düşünülüyor ancak henüz kesinleşmedi.

The Beatles filmlerinde rol alacak isimler açıklandı - 4

Son dönemin parlayan yıldızlarından Paul Mescal'ın ise Paul McCartney'ye hayat vermesi planlanıyor.

The Beatles filmlerinde rol alacak isimler açıklandı - 5

Banshees of Inisherin, The Batman ve Eternals gibi yapımlarla tanınan İrlandalı oyuncu Barry Keoghan ise Ringo Starr'ı canlandırabilir.

The Beatles filmlerinde rol alacak isimler açıklandı - 6

Charlie Rowe ise iddialara göre George Harrison'a hayat verebilir.

FİLMLER HAKKINDA

Her filmin, grup üyelerinin bakış açısından çekileceği ve filmlerin "Tarihin en iyi müzik grubunun şaşırtıcı hikayesini anlatacağı" belirtildi.

The Beatles üyelerinin ailelerinden, film için tüm izinlerin alındığı belirtildi. Sony'nin yapımcılığını ve dağıtımını üstleneceği filmlerin 2027 yılında vizyona girmesi bekleniyor. Filmlerin vizyon tarihlerine dair detaylar daha sonra paylaşılacak ancak stüdyo, stratejilerinin "yenilikçi ve çığır açıcı" olacağını açıkladı.

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