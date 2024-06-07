The Beatles filmlerinde rol alacak isimler açıklandı
Dünyaca ünlü İngiliz grubu The Beatles'ın her üyesinin hayat hikayesini konu alan dört film çekileceği duyuruldu. Yönetmen koltuğunda ise ödüllü yönetmen Sam Mendes var. Peki filmlerde, ikonik şarkıcıları kim canlandıracak?
Müzik dünyasının dört kişilik efsanevi grubu The Beatles üyelerinin filmleri geliyor. Grup üyeleri Paul McCartney, John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr'ın hayatını konu alan dört ayrı film çekilecek.
Amerikan Güzeli, 1917, Skyfall ve Azap Yolu gibi yapımların ünlü yönetmeni Sam Mendes ise yönetmen koltuğunda oturacak.