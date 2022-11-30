Time dergisi 'Yılın Kişisi' adaylarını açıkladı

Dergi, geçen senenin kazananı Tesla ve SpaceX CEO’su hakkında "Musk, bir ömür boyu kendisinden nefret edenlere meydan okuyarak geçirdi ve şimdi öyle görünüyor ki, sonunda başarısını kanıtladı. 2021, Elon Musk’ın yılıydı" demişti. Açıklamada şu ifadelere de yer verilmişti:



Dik başlı ve kimseye boyun eğmez ve dünyayı iyi bir yer haline getirmeye çalışırken bile Mars’ı hayal ediyor. O, gezegenimizi kurtarmayı ve bize yaşamamız için yeni bir gezegen bulmayı amaçlayan bir insandır… Musk, bir ömür boyu kendisinden nefret edenlere meydan okuyarak geçirdi ve şimdi öyle görünüyor ki, sonunda başarısını kanıtladı. 2021, Elon Musk’ın yılıydı.