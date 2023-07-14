Titan felaketi dizi oluyor! James Cameron'a teklif gitti

Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan denizaltı felaketinin dizi projesine dönüşeceği iddia edildi. Proje için başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in yer aldığı "Titanik" filminin yönetmeni James Cameron düşünülüyor.

Titan felaketi dizi oluyor! James Cameron'a teklif gitti - 1

1912 yılında buz dağına çarparak batan Titanik gemisinin enkazına dalış yapan 5 kişi, OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Dünya gündemini uzun süre meşgul eden bu felaketin dizi projesine dönüşeceği konuşuluyor.

N-LIFE HABERLERİ

Titan felaketi dizi oluyor! James Cameron'a teklif gitti - 2

"İLK TERCİHLERİ CAMERON"

DailyMail’in haberine göre, Titanik’in yönetmeni James Cameron’a Titan faciasının dizisini çekmesi için teklif götürüldü.

The Sun’a konuşan bir kaynak "Titan felaketi şimdiden dünyanın en büyük yayıncılarından biri için büyük bir dizi projesi olarak görülüyor ve ilk tercihleri James Cameron" dedi.

Titan felaketi dizi oluyor! James Cameron'a teklif gitti - 3

OYUNCULAR KİM?

Yaşanan felakat  henüz çok taze olmasına rağmen, dizi projesinde kimin oynacağıyla ilgili konuşuluyor.

"Oppenheimer" ile izleyiciyle buluşmaya hazılanan Matt Damon ve "The Big Sick’" yıldızı Kumail Nanjiani, düşünülen isimler arasında.

Titan felaketi dizi oluyor! James Cameron'a teklif gitti - 4

33 KEZ TİTANİK'E DALIŞ YAPTI

Titanik enkazına 33 kez dalış yapan yönetmen James Cameron, iletişimin kopması ve denizaltının nerede olduğunun tespit edilememesinin ardından "katastrofik" bir hadisenin yaşandığını anladığını söylemişti.

Cameron "İlk aklıma gelen patlamaydı" dedi.

"Denizaltının okyanusun en dibinde oluğunu biliyordum. Denizaltını daha sonra tam dediğim yerde buldular" diyen Cameron, 1912 yılında batan Titanik ile Titan denizaltının kaybolması arasındaki benzerliğin "korkunç bir ironi" olduğunu dile getirdi.

Titan felaketi dizi oluyor! James Cameron'a teklif gitti - 5

BEŞ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

"Şimdi yine benzer bir kaza yaşandı. OceanGate uyarılmıştı" diyen Cameron, daha önce şirkete mektup yazdığını ve "Felakete sürükleniyorsunuz" dediğini paylaştı.

Titan'da bulunan beş kişi arasında 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding; her ikisi de İngiliz vatandaşı olan Pakistan doğumlu iş insanı 48 yaşındaki Şehzade Davud ve 19 yaşındaki oğlu Süleymen Davut; enkazı onlarca kez ziyaret etmiş olan Fransız okyanus bilimci ve Titanik uzmanı 77 yaşındaki Paul-Henri Nargeolet ve OceanGate'in Amerikalı kurucusu ve CEO'su Stockton Rush bulunuyordu.

Titan felaketi dizi oluyor! James Cameron'a teklif gitti - 6

Yolcu gemisinin 1912 yılında daha ilk seferinde bir buz dağına çarpmasını konu alan romantik ve dram tarzındaki film, tüm zamanların en çok hasılat yapan dördüncü filmi.

11 Oscar ödülü kazanarak adını sinema tarihine yazdıran film, 1997 yılında vizyona girdi.

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