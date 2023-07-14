Titan felaketi dizi oluyor! James Cameron'a teklif gitti
Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan denizaltı felaketinin dizi projesine dönüşeceği iddia edildi. Proje için başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in yer aldığı "Titanik" filminin yönetmeni James Cameron düşünülüyor.
1912 yılında buz dağına çarparak batan Titanik gemisinin enkazına dalış yapan 5 kişi, OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patlaması sonucu hayatını kaybetti.
Dünya gündemini uzun süre meşgul eden bu felaketin dizi projesine dönüşeceği konuşuluyor.