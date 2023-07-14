Titan felaketi dizi oluyor! James Cameron'a teklif gitti

BEŞ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

"Şimdi yine benzer bir kaza yaşandı. OceanGate uyarılmıştı" diyen Cameron, daha önce şirkete mektup yazdığını ve "Felakete sürükleniyorsunuz" dediğini paylaştı.

Titan'da bulunan beş kişi arasında 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding; her ikisi de İngiliz vatandaşı olan Pakistan doğumlu iş insanı 48 yaşındaki Şehzade Davud ve 19 yaşındaki oğlu Süleymen Davut; enkazı onlarca kez ziyaret etmiş olan Fransız okyanus bilimci ve Titanik uzmanı 77 yaşındaki Paul-Henri Nargeolet ve OceanGate'in Amerikalı kurucusu ve CEO'su Stockton Rush bulunuyordu.