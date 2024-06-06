Tom Cruise, Görevimiz Tehlike'yi orada çekmişti: Bir kişi hayatını kaybetti

Aksiyon tutkusuyla bilinen Tom Cruise'un altıncı Görevimiz Tehlike filminde tırmandığı Norveç'teki kayalıktan bir kişi düşerek hayatını kaybetti.

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike'yi orada çekmişti: Bir kişi hayatını kaybetti - 1

Adrenalin tutkusu ve sinemaya olan sevgisiyle bilinen Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise, Görevimiz Tehlike serisinin altıncı filmini birçok farklı lokasyonda çekmişti.

Bu yerlerden biri de Norveç'te bulunan Pulpit Rock (Preikestolen). Lysefjord'un 604 metre üzerinde yükselen dik bir uçurum olan Preikestolen, özellikle filmdeki sahnelerin ardından popülarite kazanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike'yi orada çekmişti: Bir kişi hayatını kaybetti - 2

CNN'in haberine göre, bir adam 604 metrelik uçurumdan aşağı düştü.

Pazartesi günü 40'lı yaşlarındaki bir adamın yalnız seyahat ettiği, telefonu ve kimliğiyle birlikte bulunduğu açıklandı. Düşen kişinin kimliği henüz resmi olarak belirlenmedi.

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike'yi orada çekmişti: Bir kişi hayatını kaybetti - 3

KAZA OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yetkililer "Polis, olayı düşme kazası olarak araştırıyor. Suç niteliğinde bir şey olduğuna dair hiçbir varsayımımız yok" ifadelerine yer verdi.

Pazartesi günü, iki tanık sorguya çekildi. Tanıklar, adamın kaydığını ve düştüğünü söyledi.

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike'yi orada çekmişti: Bir kişi hayatını kaybetti - 4

HANGİ SAHNE ÇEKİLDİ?

Burası, filmin iki ana karakterinin (Tom Cruise-Henry Cavill) uçurumdan düştüğü bir aksiyon sahnesi için çekim yeri olarak kullanılmıştı.

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike'yi orada çekmişti: Bir kişi hayatını kaybetti - 5

İngilizcede “Pulpit Rock” olarak bilinen Preikestolen, güneybatı Norveç'te Lysefjord'a bakan bir uçurumdur. Uçurum, ülkenin en popüler yürüyüş ve tırmanış yerlerinden biridir.

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