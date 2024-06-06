Tom Cruise, Görevimiz Tehlike'yi orada çekmişti: Bir kişi hayatını kaybetti

Adrenalin tutkusu ve sinemaya olan sevgisiyle bilinen Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise, Görevimiz Tehlike serisinin altıncı filmini birçok farklı lokasyonda çekmişti.

Bu yerlerden biri de Norveç'te bulunan Pulpit Rock (Preikestolen). Lysefjord'un 604 metre üzerinde yükselen dik bir uçurum olan Preikestolen, özellikle filmdeki sahnelerin ardından popülarite kazanmıştı.