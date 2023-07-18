Tom Cruise pazarlık masasına oturdu: Grevi önlemek için her yolu denedi
Hollywood'da deprem etkisi yaratan oyuncular grevi pek çok dev yapımı etkiledi. Son 63 yılın en büyük Hollywood grevi öncesi pazarlık masasına oturan yıldız ismin Tom Cruise olduğu ortaya çıktı. Cruise grev pazarlığında neler istedi, hangi istekleri kabul edilmedi? İşte Cruise'un pazarlık masasına dair ayrıntılar...
Sinema dünyasının merkezi Hollywood'da grev büyüdü ve senaristlerin grevine oyuncular da dahil oldu. Ünlü oyuncular, son 63 yılın en büyük Hollywood grevinde ellerinde pankartlarla yürüdü.
1960'tan bu yana ilk kez gerçekleşen Hollywood grevinde yüzlerce oyuncu ve yazar, maaş artışı ve yapay zekaya karşı iş güvencesi istiyor.
Hollywood oyuncularını temsil eden Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Birliği'nin (SAG-AFTRA) geçen hafta greve çıkması sonrası, sinema sektörünün en büyük yıldızlarından Tom Cruise'un grev öncesi pazarlıklarda rol aldığı, sürpriz bir şekilde pazarlık toplantısına katıldığı ortaya çıktı.