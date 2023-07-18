Tom Cruise pazarlık masasına oturdu: Grevi önlemek için her yolu denedi

YÜZDE 25 MAAŞ KESİNTİSİNİ ÖNERDİ

Diller, "Aklıma gelen tek fikir, iyi niyetli bir önlem olarak, hem yöneticiler hem de en çok maaş alan aktörler, yüksek maaş alanlarla almayanlar arasındaki farkı daraltmak için yüzde 25'lik bir maaş kesintisi yapmalı" önerisinde bulundu.

Diller, açıkça Tom Cruise adını vermese de Cruise'un en çok kazanan aktörlerden biri olduğu biliniyor. Kariyeri boyunca bir milyar dolar kazandığı tahmin edilen aktörün mevcut serveti 600 milyon dolar değerinde.