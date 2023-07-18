Tom Cruise pazarlık masasına oturdu: Grevi önlemek için her yolu denedi

Hollywood'da deprem etkisi yaratan oyuncular grevi pek çok dev yapımı etkiledi. Son 63 yılın en büyük Hollywood grevi öncesi pazarlık masasına oturan yıldız ismin Tom Cruise olduğu ortaya çıktı. Cruise grev pazarlığında neler istedi, hangi istekleri kabul edilmedi? İşte Cruise'un pazarlık masasına dair ayrıntılar...

Tom Cruise pazarlık masasına oturdu: Grevi önlemek için her yolu denedi - 1

Sinema dünyasının merkezi Hollywood'da grev büyüdü ve senaristlerin grevine oyuncular da dahil oldu. Ünlü oyuncular, son 63 yılın en büyük Hollywood grevinde ellerinde pankartlarla yürüdü.

1960'tan bu yana ilk kez gerçekleşen Hollywood grevinde yüzlerce oyuncu ve yazar, maaş artışı ve yapay zekaya karşı iş güvencesi istiyor.

Hollywood oyuncularını temsil eden Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Birliği'nin (SAG-AFTRA) geçen hafta greve çıkması sonrası, sinema sektörünün en büyük yıldızlarından Tom Cruise'un grev öncesi pazarlıklarda rol aldığı, sürpriz bir şekilde pazarlık toplantısına katıldığı ortaya çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Tom Cruise pazarlık masasına oturdu: Grevi önlemek için her yolu denedi - 2

Hollywood Reporter, 61 yaşındaki Amerikalı aktörün, SAG-AFTRA ile Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) arasında haziranda kurulan pazarlık masasında yer aldığını yazdı.

Buna göre Cruise, pazarlık masasında, film ve televizyon ağlarını, stüdyoları ve akış hizmetlerini temsil eden AMPTP'yi çalışmalarında yapay zeka (A.I.) kullanımını düzenlemeye çağırdı. Grev duyurulduktan sonra, son "Görevimiz Tehlike" filminin çekimlerini durduran Cruise, aynı zamanda temsil ettiği grubun dublör sanatçılar konusundaki tutumuna da değindi.

Tom Cruise pazarlık masasına oturdu: Grevi önlemek için her yolu denedi - 3

Cruise pazarlık masasında ayrıca SAG-AFTRA'dan, grev sonrasında oyuncuların filmlerini tanıtmaya devam etmelerine izin vermelerini istedi. Buna, pandemi sonrası hala sinema salonlarının eski görkemli günlerine dönüş yapamamasını gerekçe gösterdi. Cruise, birliğe, filmlerin tanıtımının aktörler için de önemli olduğunu hatırlattı.

Kaynaklara göre bu istek, rahatsızlık yarattı. Çünkü SAG-AFTRA'nın grev kuralları, röportajların, turların veya sosyal medya aracılığıyla tanıtımın yapılmasını açıkça yasaklıyor.

Tom Cruise pazarlık masasına oturdu: Grevi önlemek için her yolu denedi - 4

PAZARLIK SONUÇ VERMEDİ

SAG-AFTRA'nın AMPTP ile olan üç yıllık anlaşması 1 Temmuz'da sona erdi, ancak yeni son tarih 12 Temmuz olarak güncellendi. Ortak bir zemin bulmak için 12 gün daha olmasına rağmen, 12 Temmuz'a kadar bir anlaşmaya varılamadı. Dolayısıyla SAG-AFTRA'ya bağlı oyuncu ve performans sanatçıları, senaristlerin 2 Mayıs'ta başlattıkları greve dahil oldu.

Tom Cruise pazarlık masasına oturdu: Grevi önlemek için her yolu denedi - 5

GREV BAŞLAYINCA SETİ DURDURDU

AMPTP, yazarların grevinin başlamasından sonra pazarlık masasına bir daha dönmedi. Pek çok TV ve sinema yapımı durdu.

Tom Cruise'un ABD'de 12 Temmuz'da dünyada ise 14 Temmuz'da vizyona giren "Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma-Birinci Bölüm"den sonra çekmeye başladığı ikinci bölümün çalışmaları durduruldu. 28 Haziran 2024'te vizyona girmesi planlanan filmin erteleneceği düşünülüyor. 

Yönetmen Christopher McQuarrie'ye göre Cruise, grev nedeniyle çekimler durdurulmadan önce Surrey'deki Longcross Stüdyoları'nda çekim yapıyordu ve çekimlerin çoğu tamamlanmış olmasına rağmen, filmin en büyük uluslararası sahnesi henüz çekilmemişti.

Tom Cruise pazarlık masasına oturdu: Grevi önlemek için her yolu denedi - 6

SAG-AFTRA ünlü oyuncuları pazarlık masasına davet etse de Cruise, bugüne kadar müzakerelere katılan en büyük yıldız oldu. Medya yayıncısı Barry Diller, kısa süre önce verdiği bir röportajda, endüstrinin ayakta kalmasına yardım etmek için Tom Cruise gibi büyük yıldızların kendi ödemelerinin yüzde 25'inden feragat etmeleri gerektiğini söyledi.

Tom Cruise pazarlık masasına oturdu: Grevi önlemek için her yolu denedi - 7

YÜZDE 25 MAAŞ KESİNTİSİNİ ÖNERDİ

Diller, "Aklıma gelen tek fikir, iyi niyetli bir önlem olarak, hem yöneticiler hem de en çok maaş alan aktörler, yüksek maaş alanlarla almayanlar arasındaki farkı daraltmak için yüzde 25'lik bir maaş kesintisi yapmalı" önerisinde bulundu.

Diller, açıkça Tom Cruise adını vermese de Cruise'un en çok kazanan aktörlerden biri olduğu biliniyor. Kariyeri boyunca bir milyar dolar kazandığı tahmin edilen aktörün mevcut serveti 600 milyon dolar değerinde. 

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