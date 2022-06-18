Top Gun: Maverick 800 milyon dolar hasılat ile Tom Cruise'un kariyerindeki en büyük gişe başarısı oldu

Top Gun: Maverick filminin bu rekoru elinde tutması için bu yıl vizyona girecek Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever ve Avatar 2 gibi filmlerin hasılat rakamlarının önünde kalması gerekiyor. Sinema yazarlarına göre Top Gun: Maverick'in bu filmler karşısındaki hasılatının geride kalması kaçınılmaz.