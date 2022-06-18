Top Gun: Maverick 800 milyon dolar hasılat ile Tom Cruise'un kariyerindeki en büyük gişe başarısı oldu

Haberler - ntv.com.tr | 18.06.2022 - 10:23 - Son Güncelleme : 18.06.2022 - 10:52
Top Gun’ın 36 yıl sonra gelen devam filmi Top Gun: Maverick, gişede 800 milyon dolar hasılata ulaştı. Filmin başrol oyuncusu ve yapımcısı Tom Cruise, bu film ile kariyerindeki en yüksek gişe hasılatına ulaştı.
Oyuncunun Görevimiz Tehlike:Yansımalar (Mission Impossible: Fallout) filminin gişede ulaştığı 791 milyon dolar rekorunu geçen Top Gun: Maverick, Cruise’un gişedeki en büyük başarısı oldu.
Tom Gun: Maverick, ulaştığı 800 milyon dolarlık hasılat ile 2022’nin en çok izlenen filmi rekorunu da kırdı. Film, 398 milyon dolar kazanan 'Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında'yı geride bıraktı.
Top Gun: Maverick filminin bu rekoru elinde tutması için bu yıl vizyona girecek Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever ve Avatar 2 gibi filmlerin hasılat rakamlarının önünde kalması gerekiyor. Sinema yazarlarına göre Top Gun: Maverick'in bu filmler karşısındaki hasılatının geride kalması kaçınılmaz.
Rotten Tomatoes‘dan %97 notu alan film, eleştirmenlerin de beğenisini kazandı. Filmin nostaljik havayı izleyiciye hissettirebilmesi ve kullanılan başarılı görsel efektleriyle, pandemi sonrasında izleyicinin sinemaya dönmesinde etkili oldu.
27 Mayıs’ta vizyona giren Top Gun: Maverick filmi, Tom Cruise’un Pete ‘Maverick’ Mitchell karakterinde acemi pilotları zorlu bir göreve hazırlamasını konu alıyor.
Top Gun: Maverick filminin Kaliforniya’daki prömiyerine helikopter ile inen Cruise, havalı girişiyle gündem olmuştu. Oyuncu, kendi kullandığı helikopteriyle Hollywood’un kırmızı halı klasiğini yeni bir seviyeye taşımıştı