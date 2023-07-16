Troyalı Helen 2700 yıl sonra yeniden hayat buldu

Homeros'un İlyada Destanı'nda anlattığı Troyalı Helen, 2700 yıl sonra Prof. Naci Kalmukoğlu'nun yaptığı bir tablodan esinlenilerek yeniden canlandırıldı.

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, müzelerine ait sosyal medya hesabından Prof. Dr. Kalmukoğlu'nun "Helen" isimli tablosunu paylaştıklarını söyledi.

Bu paylaşımın ardından takipçilerden tabloda yer alan Helen'in siyah saçlı ve balık etli bir kadını tasvir etmesinden dolayı bazı tepkiler aldıklarını belirten Gölcük, sözlerine şöyle devam etti:

"Prof. Dr. Naci Kalmukoğlu'nun tasarladığı Helen esmer, siyah gözlü, belki biraz balık etli, daha çok Türk tipine uygundu ve bize çok samimi geldi. O canlandırmayı takipçilerimiz ile paylaştık. Takipçilerimiz, 'Esmer Helen olur mu?', 'Helen'in sarışın olması lazım, mavi gözlü olması lazım' gibi yorumlar yaptılar. Bu tartışmalar derinleşince baktık ki bu durum görme biçimiyle alakalı. Modernitenin bir görme biçimi bu. Belki buna Hollywood etkisi de diyebiliriz."