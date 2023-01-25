Tüm zamanların en çok abartılan 10 filmi

1. Grease (1978)

Romantik komedi müzikallerinde yeni bir dönem başlatan film, Olivia Newton-John ve John Travolta'nın başarılı performanslarıyla unutulmaz yapımlar arasına girmeyi başarmıştı. Ancak 8 bin Reddit kullanıcısı Grease'in tüm zamanların en çok abartılan filmi olduğunu düşünüyor.