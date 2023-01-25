Tüm zamanların en çok abartılan 10 filmi

10. Avatar (2009)
James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Avatar filmi, kullandığı teknoloji ile zamanın çok ötesinde bir yapım gibi görülse de Reddit kullanıcıları, görsel efektler dışında filmin hikayesinin yeteri kadar ilgi çekici olmadığı kanaatinde.
9. The Notebook (2004)
Rachel McAdams ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı ve tüm zamanların en romantik filmlerinden biri olarak gösterilen Not Defteri'nin büyük ölçüde abartıldığı düşünülüyor.
8. Gravity (2013)
Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron'un imzasını taşıyan film, 100 milyon dolar bütçe ile çekildi ve toplamda 700 milyon dolar hasılat elde etti. Oscar adaylığı da kazanan film, hikayesinin yeterince derin olmaması nedeniyle eleştiriliyor.
7. The Irishman (2019)
Efsane yönetmen Martin Scorsese'nin Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci'yi bir araya getirdiği filmin, beklentiyi yeterince karşılamadığı düşünülüyor.
6. The Greatest Showman (2017)
Michael Gracey'nin ilk yönetmenlik deneyimi olan film, müzikleri ve prodüksiyonu ile büyük beğeni toplasa da bazı izleyiciler tarafından basit ve gerçek dışı bulundu.
5. Frozen (2013)
2013 yılının en çok hasılat yapan filmi, tüm dünyada büyük bir fenomen haline gelmişti. Şarkıları, dansları ve sunduğu hikayesiyle en iyi animasyon filmleri arasına giren yapım, Disney'in orijinal animasyon filmleriyle kıyasladığında beklentiyi karşılamıyor.
4. Crash (2004)
Paul Haggis'in yönettiği film, En İyi Film Oscar'ının sahibi olmuştu. Irkçılık konusunun çok basit bir şekilde ele alındığını düşünen izleyiciler, filmin gördüğü ilgiyi hak ettiğini düşünmüyor.
3. Pretty Woman (1990)
Julia Roberts ve Richard Gere'i bir araya getiren romantik komedi türündeki film, değindiği konular ve romantik sahneleri ile çok beğenilmişti. Ancak filmin Külkedisi masalından farkının olmadığı öne sürülüyor.
2. Titanic (1997)
James Cameron yönetmenliğindeki Titanik, geniş bir hayran kitlesine sahip. Ancak filmin aşırı romantik sahneleri ve uzun süresi bazı izleyiciler tarafından çok eleştiriliyor.
1. Grease (1978)
Romantik komedi müzikallerinde yeni bir dönem başlatan film, Olivia Newton-John ve John Travolta'nın başarılı performanslarıyla unutulmaz yapımlar arasına girmeyi başarmıştı. Ancak 8 bin Reddit kullanıcısı Grease'in tüm zamanların en çok abartılan filmi olduğunu düşünüyor.