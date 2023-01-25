Tüm zamanların en çok abartılan 10 filmi

Akıllarda kalan sahneleri, kazandıkları ödüller ve elde ettikleri yüksek hasılatlar ile tüm zamanların en iyileri arasında gösterilen filmleri tartışmaya açan sosyal medya platformu Reddit, 16 binden fazla yorumdan yola çıkarak tüm zamanların en çok abartılan 10 filmini sıraladı.

Tüm zamanların en çok abartılan 10 filmi - 1

10. Avatar (2009) 

James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Avatar filmi, kullandığı teknoloji ile zamanın çok ötesinde bir yapım gibi görülse de  Reddit kullanıcıları, görsel efektler dışında filmin hikayesinin yeteri kadar ilgi çekici olmadığı kanaatinde.

Tüm zamanların en çok abartılan 10 filmi - 2

9. The Notebook (2004) 

Rachel McAdams ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı ve tüm zamanların en romantik filmlerinden biri olarak gösterilen Not Defteri'nin büyük ölçüde abartıldığı düşünülüyor.

Tüm zamanların en çok abartılan 10 filmi - 3

8. Gravity (2013) 

Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron'un imzasını taşıyan film, 100 milyon dolar bütçe ile çekildi ve toplamda 700 milyon dolar hasılat elde etti. Oscar adaylığı da kazanan film, hikayesinin yeterince derin olmaması nedeniyle eleştiriliyor.

Tüm zamanların en çok abartılan 10 filmi - 4

7. The Irishman (2019)

Efsane yönetmen Martin Scorsese'nin Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci'yi bir araya getirdiği filmin, beklentiyi yeterince karşılamadığı düşünülüyor.

Tüm zamanların en çok abartılan 10 filmi - 5

6. The Greatest Showman (2017) 

Michael Gracey'nin ilk yönetmenlik deneyimi olan film, müzikleri ve prodüksiyonu ile büyük beğeni toplasa da bazı izleyiciler tarafından basit ve gerçek dışı bulundu.

Tüm zamanların en çok abartılan 10 filmi - 6

5. Frozen (2013)

2013 yılının en çok hasılat yapan filmi, tüm dünyada büyük bir fenomen haline gelmişti. Şarkıları, dansları ve sunduğu hikayesiyle en iyi animasyon filmleri arasına giren yapım, Disney'in orijinal animasyon filmleriyle kıyasladığında beklentiyi karşılamıyor.

Tüm zamanların en çok abartılan 10 filmi - 7

4. Crash (2004)

Paul Haggis'in yönettiği film, En İyi Film Oscar'ının sahibi olmuştu. Irkçılık konusunun çok basit bir şekilde ele alındığını düşünen izleyiciler, filmin gördüğü ilgiyi hak ettiğini düşünmüyor.

Tüm zamanların en çok abartılan 10 filmi - 8

3. Pretty Woman (1990)

Julia Roberts ve Richard Gere'i bir araya getiren romantik komedi türündeki film, değindiği konular ve romantik sahneleri ile çok beğenilmişti. Ancak filmin Külkedisi masalından farkının olmadığı öne sürülüyor.

Tüm zamanların en çok abartılan 10 filmi - 9

2. Titanic (1997)

James Cameron yönetmenliğindeki Titanik, geniş bir hayran kitlesine sahip. Ancak filmin aşırı romantik sahneleri ve uzun süresi bazı izleyiciler tarafından çok eleştiriliyor.

Tüm zamanların en çok abartılan 10 filmi - 10

1. Grease (1978)

Romantik komedi müzikallerinde yeni bir dönem başlatan film, Olivia Newton-John ve John Travolta'nın başarılı performanslarıyla unutulmaz yapımlar arasına girmeyi başarmıştı. Ancak 8 bin Reddit kullanıcısı Grease'in tüm zamanların en çok abartılan filmi olduğunu düşünüyor.

N-LIFE HABERLERİ

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