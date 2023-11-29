Tüm zamanların en çok nefret edilen dizi karakterleri

Ranker'ın 30 bin televizyon seyircisiyle yaptığı anketle, tüm zamanların en çok nefret edilen 10 dizi karakteri tespit edildi. Game of Thrones, üç karakteriyle; The Walking Dead ise iki karakteriyle listeye girdi.

Tüm zamanların en çok nefret edilen dizi karakterleri - 1

10. Ed Peletier - The Walking Dead 

Adam Minarovich'in canlandırdığı Ed Peletier, karakteri, zombi istilasına karşı hayatta kalmaya çalışan kötü bir koca ve babayı canlandırıyor. Karısı Carol ve kızı Sophia'ya karşı kötü davranışlarıyla seyircinin nefretini üzerine çekti. 

N-LIFE HABERLERİ

Tüm zamanların en çok nefret edilen dizi karakterleri - 2

9. Caillou

Caillou, çocuk çizgi film karakteri olarak listenin sürpriz ismi oldu. Yaramazlıklarıyla seyircinin itici bulduğu karakterler arasına girdi. Dört yaşındaki karakter, ailesini isteklerini kabul ettirmek için öfke nöbetlerine girmesiyle özellikle yetişkin seyircinin öfkesini üzerine çekti. 

Tüm zamanların en çok nefret edilen dizi karakterleri - 3

8. Cersei Lannister - Game of Thrones 

Lena Headey'in canlandırdığı Yedi Krallık'ın kraliçesi Cersei, narsist ve acımasız tavırlarıyla bir nefret objesi olarak görüldü.

Tüm zamanların en çok nefret edilen dizi karakterleri - 4

7. Livia Soprano - The Sopranos

Hesapçı ve manipülatif özelliğiyle Nancy Marchand'ın canlandırdığı Livia, nefret edilen bir karakter oldu.

Tüm zamanların en çok nefret edilen dizi karakterleri - 5

6. Todd Alquist - Breaking Bad

Jesse Plemons'un canlandırdığı Todd, amcası Jack Welker ile birlikte uyuştucu hazırlama işinde olduğu dizide, sosyopat kişiliğiyle seyircinin nefretini üzerine çekti.

Tüm zamanların en çok nefret edilen dizi karakterleri - 6

5. The Governor - The Walking Dead

Dizide "vali" ya da "Philip Blake" adıyla tanınan David Morrissey'in oynadığı karakter, dizinin en şeytani karakteri olarak görüldü.

Tüm zamanların en çok nefret edilen dizi karakterleri - 7

4. Rachel Berry - Glee

Lea Michele'nin canlandırdığı lise öğrencisi Rachel, müthiş kötü bir karakter olarak görülmese de acımasız oluşu ve Glee kulübünün yapımlarında solo ya da başrol oynamak için ne gerekiyorsa yapacağını kanıtlamasıyla seyirci açısından katlanılmaz bir karakter olarak öne çıktı.

Tüm zamanların en çok nefret edilen dizi karakterleri - 8

3. Shou Tucker - Fullmetal Alchemist: Brotherhood 

Batı ana akım medyasında çok bilinmese de dizinin İngilizce versiyonunda Chuck Huber'in seslendirdiği Shou Tucker karakteri, kaba davranışlarıyla listenin üçüncü sırasına layık görüldü. 

Tüm zamanların en çok nefret edilen dizi karakterleri - 9

2. Ramsay Bolton - Game of Thrones

Game of Thrones'daki pek çok karakter acımasız olduğunu kanıtlasa da Ramsey, seyirci açısından şeytanın en saf hali olarak görüldü. 

Tüm zamanların en çok nefret edilen dizi karakterleri - 10

1. Joffrey Baratheon - Game of Thrones

Game of Thrones hayranlarına göre Ramsey acımasız olsa da Joffrey Baratheon ondan daha şeytani olduğu için listenin birinci sırasındaki yerini aldı. Jack Gleeson'ın canlandırdığı karakter, Stark'lara, özellikle de Sansa'ya olan acımasız davranışlarıyla nefret objesine dönüştü. Seyirci, onu Arya'nın arkadaşı Mycah'ın ölümünden de sorumlu gördü, çünkü sadece o yapabilirdi. 

Kral Joffrey ayrıca, nişanlısının babası Ned'in başını kesti, Sansa'nın babasının kesik başına  bakmasını sağladı.

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