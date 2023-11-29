Tüm zamanların en çok nefret edilen dizi karakterleri
Ranker'ın 30 bin televizyon seyircisiyle yaptığı anketle, tüm zamanların en çok nefret edilen 10 dizi karakteri tespit edildi. Game of Thrones, üç karakteriyle; The Walking Dead ise iki karakteriyle listeye girdi.
10. Ed Peletier - The Walking Dead
Adam Minarovich'in canlandırdığı Ed Peletier, karakteri, zombi istilasına karşı hayatta kalmaya çalışan kötü bir koca ve babayı canlandırıyor. Karısı Carol ve kızı Sophia'ya karşı kötü davranışlarıyla seyircinin nefretini üzerine çekti.