Tüm zamanların en çok nefret edilen dizi karakterleri

1. Joffrey Baratheon - Game of Thrones

Game of Thrones hayranlarına göre Ramsey acımasız olsa da Joffrey Baratheon ondan daha şeytani olduğu için listenin birinci sırasındaki yerini aldı. Jack Gleeson'ın canlandırdığı karakter, Stark'lara, özellikle de Sansa'ya olan acımasız davranışlarıyla nefret objesine dönüştü. Seyirci, onu Arya'nın arkadaşı Mycah'ın ölümünden de sorumlu gördü, çünkü sadece o yapabilirdi.

Kral Joffrey ayrıca, nişanlısının babası Ned'in başını kesti, Sansa'nın babasının kesik başına bakmasını sağladı.