Türkiye gişesine Ölümlü Dünya 2 damgası
Cuma günü vizyona giren "Ölümlü Dünya 2", 2023'ün en iyi üçüncü açılışını gerçekleştirdi. İlk sırada "Hızlı ve Öfkeli 10" ve "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa" bulunuyor. Açılış haftasında 401 bin 240 kişi tarafından seyredilen devam filminin ilki, 2017 yışında 109 bin 439 kişi ile açılış yapmıştı. Film, böylece kendi açılış rekorunu kırmış oldu. İşte 1-3 Aralık hafta sonunda yerli gişede en çok seyirci toplayan filmler...
10. Kara Cuma
Seyirci sayısı: 11 bin 848