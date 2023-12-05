Türkiye gişesine Ölümlü Dünya 2 damgası

Cuma günü vizyona giren "Ölümlü Dünya 2", 2023'ün en iyi üçüncü açılışını gerçekleştirdi. İlk sırada "Hızlı ve Öfkeli 10" ve "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa" bulunuyor. Açılış haftasında 401 bin 240 kişi tarafından seyredilen devam filminin ilki, 2017 yışında 109 bin 439 kişi ile açılış yapmıştı. Film, böylece kendi açılış rekorunu kırmış oldu. İşte 1-3 Aralık hafta sonunda yerli gişede en çok seyirci toplayan filmler...

Türkiye gişesine Ölümlü Dünya 2 damgası - 1

10. Kara Cuma

Seyirci sayısı: 11 bin 848

N-LIFE HABERLERİ

Türkiye gişesine Ölümlü Dünya 2 damgası - 2

9. Maşa İle Koca Ayı: Sonsuz Eğlence 

Seyirci sayısı: 14 bin 129

Türkiye gişesine Ölümlü Dünya 2 damgası - 3

8. Aybüke: Öğretmen Oldum Ben

Seyirci sayısı: 17 bin 201

Türkiye gişesine Ölümlü Dünya 2 damgası - 4

7. Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı

Seyirci sayısı: 19 bin 415

Türkiye gişesine Ölümlü Dünya 2 damgası - 5

6. Aslan Hürkuş 3: Anka Adası

Seyirci sayısı: 30 bin 759

Türkiye gişesine Ölümlü Dünya 2 damgası - 6

5. Dilek

Seyirci sayısı: 34 bin 479

Türkiye gişesine Ölümlü Dünya 2 damgası - 7

4. Napolyon

Seyirci sayısı: 39 bin 529

Türkiye gişesine Ölümlü Dünya 2 damgası - 8

3. Atatürk 1881 - 1919 (1. Film)

Seyirci sayısı: 53 bin 428

Türkiye gişesine Ölümlü Dünya 2 damgası - 9

2. Nasreddin Hoca 2: Dinozorlar Çağı

Seyirci sayısı: 58 bin 765

Türkiye gişesine Ölümlü Dünya 2 damgası - 10

1. Ölümlü Dünya 2

Seyirci sayısı:  401 bin 240

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