Türkiye'de pandemiden bu yana en düşük seyirci sayısı (29-31 Mart gişe rakamları)

PANDEMİDEN BU YANA EN DÜŞÜK RAKAM

Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'de en çok izlenen yapımlar belli oldu.

Box Office verilerine göre, 31 Mart Yerel Seçim nedeniyle hafta sonu boyunca yalnızca 100 bin 254 seyirci sinemaya gitti. Bu sayı pandemi sonrası sinemalarda gözlenen en düşük hafta sonu seyirci rakamı oldu.

İşte sırasıyla 29-31 Mart hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler ve seyirci sayıları...