Türkiye'de pandemiden bu yana en düşük seyirci sayısı (29-31 Mart gişe rakamları)
Bilim kurgu türündeki Dune: Çöl Gezegeni 2 filmi gişedeki yerini kaptırmıyor. Film, 19 bin 271 seyirci rakamıyla yine en çok izlenen yapım oldu. Hafta sonu boyunca yalnızca 100 bin 254 seyirci salonlardaki yerini alırken, bu sayı pandemi sonrası sinemalarda gözlenen en düşük hafta sonu seyirci sayısı oldu. Haftanın yeni filmlerinden Hayalet Avcıları: Ürperti ise 16 bin 930 seyirciyle 2. sırada yer aldı. İşte 29-31 Mart hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler ve seyirci sayıları...
PANDEMİDEN BU YANA EN DÜŞÜK RAKAM
Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'de en çok izlenen yapımlar belli oldu.
Box Office verilerine göre, 31 Mart Yerel Seçim nedeniyle hafta sonu boyunca yalnızca 100 bin 254 seyirci sinemaya gitti. Bu sayı pandemi sonrası sinemalarda gözlenen en düşük hafta sonu seyirci rakamı oldu.
İşte sırasıyla 29-31 Mart hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler ve seyirci sayıları...