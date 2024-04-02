Türkiye'de pandemiden bu yana en düşük seyirci sayısı (29-31 Mart gişe rakamları)

Bilim kurgu türündeki Dune: Çöl Gezegeni 2 filmi gişedeki yerini kaptırmıyor. Film, 19 bin 271 seyirci rakamıyla yine en çok izlenen yapım oldu. Hafta sonu boyunca yalnızca 100 bin 254 seyirci salonlardaki yerini alırken, bu sayı pandemi sonrası sinemalarda gözlenen en düşük hafta sonu seyirci sayısı oldu. Haftanın yeni filmlerinden Hayalet Avcıları: Ürperti ise 16 bin 930 seyirciyle 2. sırada yer aldı. İşte 29-31 Mart hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler ve seyirci sayıları...

Türkiye'de pandemiden bu yana en düşük seyirci sayısı (29-31 Mart gişe rakamları) - 1

PANDEMİDEN BU YANA EN DÜŞÜK RAKAM

Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'de en çok izlenen yapımlar belli oldu.

Box Office verilerine göre, 31 Mart Yerel Seçim nedeniyle hafta sonu boyunca yalnızca 100 bin 254 seyirci sinemaya gitti. Bu sayı pandemi sonrası sinemalarda gözlenen en düşük hafta sonu seyirci rakamı oldu.

İşte sırasıyla 29-31 Mart hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler ve seyirci sayıları...

N-LIFE HABERLERİ

Türkiye'de pandemiden bu yana en düşük seyirci sayısı (29-31 Mart gişe rakamları) - 2

10. Lohusa

2.640

Türkiye'de pandemiden bu yana en düşük seyirci sayısı (29-31 Mart gişe rakamları) - 3

9. Cesur Balina Katak

3.040
Türkiye'de pandemiden bu yana en düşük seyirci sayısı (29-31 Mart gişe rakamları) - 4

8. Winnie the Pooh: Kan ve Bal 2

5.081

Türkiye'de pandemiden bu yana en düşük seyirci sayısı (29-31 Mart gişe rakamları) - 5

7. Tay 2: Ebabil Takımı

5.709

Türkiye'de pandemiden bu yana en düşük seyirci sayısı (29-31 Mart gişe rakamları) - 6

6. Hüddam 4: Ahmer

6.199

Türkiye'de pandemiden bu yana en düşük seyirci sayısı (29-31 Mart gişe rakamları) - 7

5. Kral Şakir: Devler Uyandı

7.081

Türkiye'de pandemiden bu yana en düşük seyirci sayısı (29-31 Mart gişe rakamları) - 8

4. Güneşi Söndürmem Gerek

7.966

Türkiye'de pandemiden bu yana en düşük seyirci sayısı (29-31 Mart gişe rakamları) - 9

3. Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör

10.830

Türkiye'de pandemiden bu yana en düşük seyirci sayısı (29-31 Mart gişe rakamları) - 10

2. Hayalet Avcıları: Ürperti 

16.930

Türkiye'de pandemiden bu yana en düşük seyirci sayısı (29-31 Mart gişe rakamları) - 11

1. Dune: Çöl Gezegeni 2

19.271
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