Türkiye'nin" Jurassic Park"ı Çankırı: Eşi benzeri bulunmayan 4 yeni tür bilim dünyasına kazandırıldı
Çankırı Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde fosilleri bulunan yaklaşık 9 milyon yıllık 4 tür bilim dünyasına kazandırıldı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, "Çorakyerler'de 43 türe ait fosil kalıntıları ele geçirdik. Bunların 6'sı sadece Çorakyerler'e özgü türler olup, 4'ü şu anda uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayınlandı." açıklamasını yaptı.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol'un başkanlığında 22 yıldır devam eden kazılarda bugüne kadar 43 türe ait 4 bin 169 fosil gün yüzüne çıkarıldı.