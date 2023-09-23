Türkiye'nin Oscar adayı Kuru Otlar Üstüne Altın Koza'da
Cannes'da oyuncu Merve Dizdar'a En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandıran ve Türkiye'nin 96'ncı Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olan Kuru Otlar Üstüne filminin, 30. Adana Altın Koza Film Festivali'nde prömiyeri yapıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festivale filmin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan ve oyuncular katıldı.
Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi Kuru Otlar Üstüne Türkiye prömiyerini 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde yaptı.
76. Cannes Film Festivali’nde, Merve Dizdar’a oyunculuk performansıyla “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandıran film, Türkiye’de ilk kez Altın Koza’ da sinemaseverlerin karşısına çıktı.