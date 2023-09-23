Türkiye'nin Oscar adayı Kuru Otlar Üstüne Altın Koza'da

"KARAKTERLERİN DUYGU DURUMLARI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPIYORUM"

Filmin genç oyuncusu Ece Bağcı ise ilk filmi olan ‘’Kuru Otlar Üstüne’’ için ‘’Müthiş bir deneyimdi. Benim ilk filmim. Kalbimde çok özel bir yerde duruyor Sevim karakteri’’ dedi ve Nuri Bilge Ceylan’a olan hayranlığını da dile getirdi.

Filmin senaryosunda imzası olan Ebru Ceylan, ‘’Bütün karakterleri yaratırken, güç benim için belirleyici olmuyor. Karakterlerin haklı ya da haksız olmaları değil benim önceliğim. Olaylar karşısında serbest bir zeminde hareket edebilecek karakterler yaratmaya çalışıyoruz. Bilakis zayıflıkları, zaafları, çelişkileri, benim daha çok ilgimi çekiyor. Karakterlerin duygu durumları üzerine çalışmalar yapıyorum’’ dedi.