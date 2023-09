Türkiye'nin Oscar adayı Kuru Otlar Üstüne Altın Koza'da

"FİLMLERİM İÇİN HEP TAŞRADA ÇEKİLİYOR KONUSU ÇOK ABARTILIYOR..."

Seyircilerin sorularını da yanıtlayan Nuri Bilge Ceylan, gelen bir soru üzerine; ‘’Filmlerim için hep taşrada çekiliyor konusu çok abartılıyor. İnsan her yerde aynıdır. Her zaman da aynıydı. Değişmeyen şeyler var, ben onlar üzerine film yapıyorum. Yazacak şey bulamayanlar var, bu tuzaklara düşmemeleri gerekiyor. Taşrada olmuş, olmamış ne fark eder? Nerede geçtiğinin önemi yok ki. Aynı şeyler her yerde yaşanabilir’’ dedi.