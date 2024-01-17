Türkler uzay yolunda: İlk macera beyazperdede başladı
Türkiye'de gözler, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğuna odaklandı. İlk Türk uzay yolcusu olan Alper Gezeravcı, Türkiye saati ile 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece uzay yolculuğuna başlayacak. Herkes heyecanla bu yolculuğu beklerken, Türkiye'nin uzay tarihi merak ediliyor. Resmi olarak ilk yolculuk olsa da uzay konusunda ilk hayaller çok daha eskiye dayanıyor. Özellikle Yeşilçam dönemi filmlerine bolca konu olan uzay yolculukları her zaman ilgi odağı oldu. Herkesin severek izlediği ve belki de uzay yolculuklarını ilk bu filmlere öğrendiği, uzayda geçen Türk filmlerini sizler için derledik. İşte uzayda geçen 6 Türk filmi...
BADİ (1983)
Badi, 1983 yapımı Türk bilim kurgu ve komedi filmidir. Filmin senaryosunu Barış Pirhasan yazmış, yönetmenliğini ise Zafer Par üstlenmiştir. Türk E.T. olarak da bilinen Badi, dünyaca ünlü yönetmen Steven Spielberg'in "E.T. the Extra-Terrestrial" adlı filminden esinlenerek yapılmıştır.
Film, İstanbul'da bir mahalleye iniş yapan uçan daireden çıkan uzaylı olan Badi'nin hikayesini konu alır. Film, uzaylı temasını Türk kültürü ve yeşilçam sinemasının özgün dokusuyla harmanlayarak mizahi bir dille ele alır.
Badi'nin maceraları ve mahalle sakinleriyle olan etkileşimleri üzerinden, filmde çeşitli komik ve düşündürücü olaylar gelişir. "Badi," Türk sinemasında bir dönemin önemli yapıtlarından biri olarak kabul edilir. Spielberg'in E.T. filmine yapılan bu Türk uyarlaması, kendi özgün dokusuyla dikkat çeker. Film, Türk sinemasında bilim kurgu ve komedinin başarılı bir örneği olarak görülmektedir.
Oyuncular: Çoşkun Göğen, Pembe Mutlu, Orhan Çağman, Yüksel Gözen, Tuncer Sevi, Nuri Tuğ