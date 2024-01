Türkler uzay yolunda: İlk macera beyazperdede başladı

BADİ (1983)

Badi, 1983 yapımı Türk bilim kurgu ve komedi filmidir. Filmin senaryosunu Barış Pirhasan yazmış, yönetmenliğini ise Zafer Par üstlenmiştir. Türk E.T. olarak da bilinen Badi, dünyaca ünlü yönetmen Steven Spielberg'in "E.T. the Extra-Terrestrial" adlı filminden esinlenerek yapılmıştır.

Film, İstanbul'da bir mahalleye iniş yapan uçan daireden çıkan uzaylı olan Badi'nin hikayesini konu alır. Film, uzaylı temasını Türk kültürü ve yeşilçam sinemasının özgün dokusuyla harmanlayarak mizahi bir dille ele alır.

Badi'nin maceraları ve mahalle sakinleriyle olan etkileşimleri üzerinden, filmde çeşitli komik ve düşündürücü olaylar gelişir. "Badi," Türk sinemasında bir dönemin önemli yapıtlarından biri olarak kabul edilir. Spielberg'in E.T. filmine yapılan bu Türk uyarlaması, kendi özgün dokusuyla dikkat çeker. Film, Türk sinemasında bilim kurgu ve komedinin başarılı bir örneği olarak görülmektedir.

Oyuncular: Çoşkun Göğen, Pembe Mutlu, Orhan Çağman, Yüksel Gözen, Tuncer Sevi, Nuri Tuğ