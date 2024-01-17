Türkler uzay yolunda: İlk macera beyazperdede başladı

UÇAN DAİRELER İSTANBUL'DA (1955)

"Uçan Daireler İstanbul'da"1955 yapımı Türk bilim kurgu filmidir. Türk sinemasının bilim kurgu türündeki en eski ve nadir örneklerinden biridir. Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Orhan Erçin üstlenmiştir. Özdemir Asaf'ın "gazete patronu" rolünde oynadığı filmde iki gazetecinin rakip gazetelerde uçan daire haberlerine yetişebilmek için yaptıkları araştırmalar sırasında İstanbul semalarında beliren ve çeşitli gizemli olaylara sebep olan uçan daireler görülür.

Başlangıçta, insanlar bu olayları anlamlandırmakta zorlanırken, zamanla uzaylılarla iletişim kurma çabaları ve olayların ardındaki sırları çözmeye yönelik girişimler öne çıkar. "Uçan Daireler İstanbul'da," Türk sinemasında bilim kurgu türündeki en eski ve nadir yapımlardan biri olmasıyla dikkat çeker. Dönemin teknik imkanları doğrultusunda yapılan bu film, Türk sinemasının farklı bir türdeki eserlerinden biri olarak kabul edilir.

Türk bilim kurgu sinemasına önemli bir katkı sağlamış ve izleyiciler tarafından ilgiyle karşılanmıştır.

Oyuncular: Zafer Önen, Özcan Tekgül, Halide Pişkin, Özdemir Asaf