Türkler uzay yolunda: İlk macera beyazperdede başladı

Türkiye'de gözler, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğuna odaklandı. İlk Türk uzay yolcusu olan Alper Gezeravcı, Türkiye saati ile 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece uzay yolculuğuna başlayacak. Herkes heyecanla bu yolculuğu beklerken, Türkiye'nin uzay tarihi merak ediliyor. Resmi olarak ilk yolculuk olsa da uzay konusunda ilk hayaller çok daha eskiye dayanıyor. Özellikle Yeşilçam dönemi filmlerine bolca konu olan uzay yolculukları her zaman ilgi odağı oldu. Herkesin severek izlediği ve belki de uzay yolculuklarını ilk bu filmlere öğrendiği, uzayda geçen Türk filmlerini sizler için derledik. İşte uzayda geçen 6 Türk filmi...

Türkler uzay yolunda: İlk macera beyazperdede başladı - 1

BADİ (1983)

Badi, 1983 yapımı Türk bilim kurgu ve komedi filmidir. Filmin senaryosunu Barış Pirhasan yazmış, yönetmenliğini ise Zafer Par üstlenmiştir. Türk E.T. olarak da bilinen Badi, dünyaca ünlü yönetmen Steven Spielberg'in "E.T. the Extra-Terrestrial" adlı filminden esinlenerek yapılmıştır.

Film, İstanbul'da bir mahalleye iniş yapan uçan daireden çıkan uzaylı olan Badi'nin hikayesini konu alır. Film, uzaylı temasını Türk kültürü ve yeşilçam sinemasının özgün dokusuyla harmanlayarak mizahi bir dille ele alır.

Badi'nin maceraları ve mahalle sakinleriyle olan etkileşimleri üzerinden, filmde çeşitli komik ve düşündürücü olaylar gelişir. "Badi," Türk sinemasında bir dönemin önemli yapıtlarından biri olarak kabul edilir. Spielberg'in E.T. filmine yapılan bu Türk uyarlaması, kendi özgün dokusuyla dikkat çeker. Film, Türk sinemasında bilim kurgu ve komedinin başarılı bir örneği olarak görülmektedir.

Oyuncular: Çoşkun Göğen, Pembe Mutlu, Orhan Çağman, Yüksel Gözen, Tuncer Sevi, Nuri Tuğ

N-LIFE HABERLERİ

Türkler uzay yolunda: İlk macera beyazperdede başladı - 2

UÇAN DAİRELER İSTANBUL'DA (1955)

"Uçan Daireler İstanbul'da"1955 yapımı Türk bilim kurgu filmidir. Türk sinemasının bilim kurgu türündeki en eski ve nadir örneklerinden biridir. Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Orhan Erçin üstlenmiştir. Özdemir Asaf'ın "gazete patronu" rolünde oynadığı filmde iki gazetecinin rakip gazetelerde uçan daire haberlerine yetişebilmek için yaptıkları araştırmalar sırasında İstanbul semalarında beliren ve çeşitli gizemli olaylara sebep olan uçan daireler görülür.

Başlangıçta, insanlar bu olayları anlamlandırmakta zorlanırken, zamanla uzaylılarla iletişim kurma çabaları ve olayların ardındaki sırları çözmeye yönelik girişimler öne çıkar. "Uçan Daireler İstanbul'da," Türk sinemasında bilim kurgu türündeki en eski ve nadir yapımlardan biri olmasıyla dikkat çeker. Dönemin teknik imkanları doğrultusunda yapılan bu film, Türk sinemasının farklı bir türdeki eserlerinden biri olarak kabul edilir.

Türk bilim kurgu sinemasına önemli bir katkı sağlamış ve izleyiciler tarafından ilgiyle karşılanmıştır.

Oyuncular: Zafer Önen, Özcan Tekgül, Halide Pişkin, Özdemir Asaf

Türkler uzay yolunda: İlk macera beyazperdede başladı - 3

DÜNYAYI KURTARAN ADAM'IN OĞLU (2006)

"Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu" (2006), Türk sinemasında kült  bilim kurgu filmi olan "Dünyayı Kurtaran Adam"ın devamıdır. Film, yönetmenliğini Kartal Tibet üstlendi. Ancak bu film, önceki filmin niteliklerini taşımamış ve  orijinal filmin hikayesinden ayrılarak, daha çok absürd komedi öğeleri içerir.

Film 2055 yılında, Dünyayı Kurtaran Adam'a yenilen Uga'nın intikam almak için Dünyayı Kurtaran Adamın oğlu Zaldabar'ı kaçırmasıyla başlar. Ancak Uga, Zaldabar'ın ikiz kardeşi olduğunu bilmemektedir. Dünyayı Kurtaran Adam, kaçırılan oğlunun ardından uzaya çıkar ve kaybolur. Yıllar sonra uzaya giden Türk astronot Gökmen de kaybolunca, Dünyayı Kurtaran Adam'ın diğer oğlu Kartal, Gökmen'i bulmak için görevlendirilir ve Lunatika adlı gezegende babası ve Gökmen'i keşfeder.

Lunatika'da sıra dışı olaylar ve maceralar Kartal'ı beklerken, Uga tarafından kaçırılan Zaldabar ile dünyada kalan ve astronot olarak yetiştirilen ikiz kardeşi Kartal uzayda karşılaşacaktır. Bu film, önceki yapımın kült statüsüne ulaşamamış olsa da Türk sinemasının farklı bir dönemine ait ve ilginç bir devam filmi olarak kabul edilmektedir.

Oyuncular: Cüneyt Arkın, Mehmet Ali Erbil, Didem Erol, Haldun Boysan, Burak Hakkı, Veysel Diker, Ali Erkazan

Türkler uzay yolunda: İlk macera beyazperdede başladı - 4

DÜNYAYI KURTARAN ADAM (1982)

"Dünyayı Kurtaran Adam," Türk sinemasının özgün ve kült bir bilim kurgu filmidir. 1982 yılında yönetmen Çetin İnanç tarafından çekildi. Film, uzayda geçen fantastik bir hikayeyi konu almaktadır. İki Türk uzay pilotu, rutin bir görev esnasında bilinmeyen bir gücün çekim alanına girerler ve uzay araçları bilmedikleri bir gezegene düşer. Bu gezegende dünyayı bekleyen büyük tehlikeyi öğrenirler.

"Dünyayı Kurtaran Adam," orijinal adıyla birlikte, zaman içinde "Turkish Star Wars" olarak da anılmıştır. Çünkü filmde, orijinal sahnelerin yanı sıra yabancı bilim kurgu filmlerinden alınmış sahneler ve müzikler de kullanılmıştır. Efektleri ve set tasarımı, o dönemdeki teknik imkanlara göre oldukça özgün ve izleyiciler tarafından ilginç bulunmaktadır.

"Dünyayı Kurtaran Adam," Türk sinemasının sıra dışı ve eğlenceli bir örneği olarak hatırlanır ve özellikle bilim kurgu hayranları arasında kült bir statüye ulaşmıştır.

Oyuncular: Cüneyt Arkın, Aytekin Akkaya, Füsun Uçar, Hüseyin Payda, Necla Fide, Hikmet Taşdemir, Yadigar Ejder

Türkler uzay yolunda: İlk macera beyazperdede başladı - 5

TURİST ÖMER UZAY YOLUNDA (1973)

"Turist Ömer Uzay Yolunda," Türk sinemasının 1973 yapımı komedi ve bilim kurgu türündeki filmlerinden biridir.  Filmde, Turist Ömer'in (Sadri Alışık) bir tur sırasında uzay yolculuğuna çıkması ve uzayda çeşitli maceralar yaşaması anlatılır. Uzayda karşılaştığı farklı varlıklar, teknolojik cihazlar ve komik olaylar, filmin temelini oluşturur. Turist Ömer'in geleneksel mizahi tarzı, uzay konseptiyle birleşerek izleyicilere eğlenceli anlar sunar.

"Turist Ömer Uzay Yolunda," zamanının teknik imkanları göz önüne alındığında, sınırlı bütçesi ve basit özel efektleriyle dikkat çeker. Sadri Alışık'ın performansı ve filmdeki mizahi unsurlar, izleyiciler tarafından sevilmiş ve filmi klasik Türk komedisi arasında önemli bir yerde konumlandırmıştır. Film, Türk sinemasının komedi ve bilim kurgu türlerindeki ilginç bir örneği olarak bilinir ve Türk halk kültüründe özel bir yere sahiptir.

Oyuncular: Sadri Alışık, Cemil Şahbaz, Ferdi Merter Fosforoğlu, Erol Amaç, Elif Pektaş, Nermin Altınses

Türkler uzay yolunda: İlk macera beyazperdede başladı - 6

G.O.R.A (2004)

"G.O.R.A," Senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği, uzay yolculuğu denildiğinde belkide akıla ilk gelen Türk filmlerinden biridir. Film, 2004 yılında gösterime girmiş ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi tarafından beğeni kazanmıştır.

Film, İstanbul'da yaşayan Arif'in (Cem Yılmaz) uzaylılar tarafından kaçırılmasıyla başlar. Arif, G.O.R.A adlı uzaylı gezegenine götürülür ve burada bir dizi komik olaya karışır. Arif, G.O.R.A'da dostluklar kurar, aşk yaşar ve gezegeni kurtarmak için macera dolu bir mücadeleye girişir.

Cem Yılmaz'ın yazıp başrolünü üstlendiği film, absürd mizahı, eğlenceli diyalogları ve özgün karakterleriyle dikkat çeker. Uzaylılar, robotlar ve farklı gezegenler gibi bilim kurgu unsurlarıyla zenginleştirilen film, hem güldürüp hem de izleyiciyi farklı bir evrene götürmeyi başarır.

"G.O.R.A," Türk komedi sinemasının önemli yapıtlarından biri olarak kabul edilir ve geniş bir hayran kitlesine sahiptir.

Oyuncular: Cem Yılmaz, Özge Özberk, Ozan Güven, İdil Fırat, Rasim Öztekin, Özkan Uğur, Şafak Sezer, Cezmi Baskın, Erdal Tosun, Engin Günaydın.

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