Tutankhamun'un hazineleri İstanbul'da

20. Yüzyılın en önemli arkeolojik keşfi ve aynı zamanda tarihte keşfedilen en zengin ve en ilham verici antik kral hazinelerinden biri olan Tutankhamun'un hazineleri için düzenlenen sergi, 20 Ocak'ta ziyaretçilere kapılarını açacak.

3 bin 300 yıl önce 9 yaşında tahta geçen esrarengiz firavun Tutankhamun, trajik yaşam öyküsü, ünlü ölüm maskesi ve tabutu da dahil tümü som altından eşyalarının bulunduğu sergi, bugün gazetecilere gezdirildi.

Serginin tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, serginin organizatörü Level A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Zaman ve serginin küratörlerinden Mohamed Atef Abdelshafy katılarak bilgilendirme yaptı. Sergi, Mart 2023 sonuna kadar açık kalacak.