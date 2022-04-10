Ukraynalı sanatçı Snizhana'dan Edirne'de 'barış' performansı

"ESERLERİN GELİRİ UKRAYNA'YA GİDECEK"

Serginin açıldığı galerinin küratörü Mehmet Serkan Yörük, "Galerimizin açılışını Eylül 2021 gibi yaptık. O günden bugüne amacımız, Edirne'de sanatseverlere bir mecra sunmak. İstanbul'daki veya Türkiye’deki diğer ressamları Edirne'ye getirip, 2-3 haftalık sergilerle resimseverlere bir mecra sunmak amacıyla başladık. Bu hafta da 'Barış İçin Sanat' adlı bir karma sergimiz var. Trakya Üniversitesi hocaları ve öğrencilerinden oluşuyor ve bu serginin tüm gelirini savaştaki kurbanlar için Ukrayna Konsolosluğu'na bağışlayacağız. Umarım herkesin ilgisini çekecek, güzel bir sergi olur. Güzel bağışlar toplarız ve desteği de gereken yerlere ulaştırmış oluruz" diye konuştu.