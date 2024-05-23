Ülkesinden kaçan yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes'a gidiyor

Ödüllü İranlı film yapımcısı Muhammed Rasulof, son filmini gizlice çektiği için hapis cezasına çarptırıldıktan sonra ülkeden kaçmıştı. Yönetmen, filminin gösterileceği Cannes Film Festivali'ne katılacak.

Ülkesinden kaçan yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes'a gidiyor - 1

İranlı yönetmen Muhammed Rasulof geçtiğimiz günlerde ülkesinden kaçtığını açıkladı.

2020 Berlin Festivali'nde İran'daki idam cezasını konu alan There Is No Evil filmiyle büyük ödülün sahibi olan yönetmen bir Instagram gönderisinde, insanların sınırları geçmesine yardım etmek için "hayatlarını riske atmasının" ardından "güvenli bir yerde" olduğunu söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

Ülkesinden kaçan yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes'a gidiyor - 2

Yönetmenin The Seed of the Sacred Fig adlı filminin galası Cannes Film Festivalinde yapılacak.

Festivale katılıp katılmayacağı merak konusu olan ve 8 yıl hapis cezasına çarptırılan yönetmenin, Cannes'da filminin gösterimine katılacağı açıklandı.

Ülkesinden kaçan yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes'a gidiyor - 3

8 YIL HAPSİ İSTENİYOR

BBC'nin haberine göre; İranlı yetkililer yönetmeni organizatörlerden The Seed of the Sacred Fig adlı filmin festivalden çekilmesini istemeye zorladı ancak o bunu yapmayı reddetti.

51 yaşındaki Rasoulof kaçış rotası hakkında hiçbir ayrıntı vermedi. Yönetmen, "ulusal güvenliğe karşı gizli anlaşma" suçlamasıyla sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rasoulof, 2017 Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan A Man of Integrity filmi nedeniyle 2019 yılında bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ülkesinden kaçan yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes'a gidiyor - 4

ÜLKESİNDEN KAÇTI

Yönetmen sosyal medyada yaptığı açıklamada "Nazik, özverili ve bazen hayatlarını riske atarak sınırdan çıkmama ve zorlu ve uzun bir yolculuğun ardından güvenliğe ulaşmama yardımcı olan arkadaşlarıma, tanıdıklarıma ve insanlara minnettarım" ifadelerini kullanmıştı.

“The Seed of the Sacred Fig" adlı film, 24 Mayıs'ta Cannes'da Rasoulof'un katılımıyla gösterilecek.

Ülkesinden kaçan yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes'a gidiyor - 5

Birbirinden iddialı filmlerin Altın Palmiye için yarıştığı Cannes Film Festivali, 25 Mayıs'ta sona erecek. 

Gişe rekortmeni Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig'in jüri başkanı olduğu festivalin jüri üyeleri arasında Dolunay Katilleri'nin yıldızı Lily Gladstone, Fransız oyuncu Eva Green, Lübnanlı yönetmen Nadine Labaki, İspanyol yönetmen ve senarist Juan Antonio Bayona, İtalyan oyuncu Pierfrancisco Favino, Japon yönetmen Kore-eda Hirokazu ve Fransız oyuncu ve yapımcı Omar Sy yer alıyor.

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