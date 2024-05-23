Ülkesinden kaçan yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes'a gidiyor

ÜLKESİNDEN KAÇTI

Yönetmen sosyal medyada yaptığı açıklamada "Nazik, özverili ve bazen hayatlarını riske atarak sınırdan çıkmama ve zorlu ve uzun bir yolculuğun ardından güvenliğe ulaşmama yardımcı olan arkadaşlarıma, tanıdıklarıma ve insanlara minnettarım" ifadelerini kullanmıştı.



“The Seed of the Sacred Fig" adlı film, 24 Mayıs'ta Cannes'da Rasoulof'un katılımıyla gösterilecek.