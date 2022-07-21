UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Ulu Cami ve Darüşşifası ziyarete açılıyor

Haberler | 21.07.2022 - 13:48
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Ulu Cami ve Darüşşifası, kalesi, konakları ile misafirlerini ağırlayan Divriği ilçesini ziyaret etti.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'ndaki restorasyon çalışmalarını da yerinde inceleyen Vali Şimşek şöyle konuştu: “Mimarisi ve olağanüstü taş oymaları ile Anadolu’daki en önemli mimari eserler arasında yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı restore ederek gelecek nesillere el birliğiyle aktaracağız."
"Burada devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledik. Gördük ki restorasyon çalışmaları büyük bir hassasiyet ve titizlikle devam ediyor."
"İnşallah en kısa sürede sanat ve zarafetin buluştuğu, taş işçiliğinin zirve yaptığı bu dünya mirası en kısa zamanda ziyaretçilerimize açılacaktır. Restorasyonda emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum”
Vali Şimşek, ‘Tarihi Arasta Bölgesi Sokak Sağlıklaştırması Projesi’ni de inceledi. Şimşek, 17 dükkanın teslim edildiği, 35 dükkan ve 1 konağın yapımının devam ettiği çalışmalar hakkında bilgi aldı.