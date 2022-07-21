UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Ulu Cami ve Darüşşifası ziyarete açılıyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'ndaki restorasyon çalışmalarını da yerinde inceleyen Vali Şimşek şöyle konuştu: “Mimarisi ve olağanüstü taş oymaları ile Anadolu’daki en önemli mimari eserler arasında yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı restore ederek gelecek nesillere el birliğiyle aktaracağız."