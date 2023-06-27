Usta oyuncu Cüneyt Arkın vefatının birinci yılında anılıyor

Kariyeri boyunca 300’ü aşkın filmde rol alan Arkın, yönetmenlik ve senaristlik de yaptı. Son olarak 2014’te çekilen “Gulyabani” filminde rol aldı. Sanatçının oynadığı filmlerden bazıları şöyle:
“Aşk ve Kin”, “Gözleri Ömre Bedel”, “Hepimiz Kardeşiz”, “Sokakların Kanunu”, Şoför Nebahat ve Kızı”, “Gurbet Kuşları”, “Kırık Hayatlar”, “Dudaktan Kalbe”, “Serseri Aşık”, “İnatçı Gelin”, “Horasan'ın Üç Atlısı”, “Fakir Bir Kız Sevdim”, “İntikam Uğruna”,”Malkoçoğlu”, “Göklerdeki Sevgili”, “Cibali Karakolu”,”Yüzbaşı Kemal”, “Hacı Murat”, “Namus Borcu”, “Artık Sevmeyeceğim”, “Malkoçoğlu Kara Korsan”, “Gök Bayrak”, “Köroğlu”, “Yüzbaşının Kızı”, Vatan ve Namık Kemal”, “Osmanlı Kartalı”, “Melikşah”, “Aşk Mabudesi”, “Arım, Balım, Peteğim”, “Selahattin Eyyubi”, “Ferhat ile Şirin”, “Yarım Kalan Saadet”, “Yusuf ile Züleyha-Hazreti Yusuf”, “Yumurcak Köprüaltı Çocuğu”, “Vahşi Çiçek”, “Her şey Oğlum için”, “Battal Gazi”, “Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri”, “Severek Ayrılalım”, “Nazlı ile Murat”, “Çöl Kartalı”, “Yaralı Kurt”, “Kara Murat: Fatih'in Fedaisi”, “Yumurcak Küçük Kovboy”, “Çaresizler”, “Acı Hayat”, “Kara Murat Fatih'in Fermanı”, “Oğul”, “Dayı”, “Kin”, “Babalık”, “Polizia Brancola Nel Buio, La”, “Cemil”, “Deli Yusuf”, “Babacan”, “Tek Başına”, “Che Carambole Ragazzi”, “Maden”