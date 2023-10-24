Van'daki Selçuklu Mezarlığı'nda 8 sandukalı mezar gün yüzüne çıkarıldı
Van'ın Gevaş ilçesindeki Selçuklu Mezarlığı'nda yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında 8 sandukalı mezar ortaya çıkarıldı.
Van'ın Gevaş ilçesindeki Selçuklu Mezarlığı'nda yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında 8 sandukalı mezar ortaya çıkarıldı.
En büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olan, 700 yıl önce yaptırılan Halime Hatun Kümbeti'nin de içinde bulunduğu alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle geçen yıl başlatılan kazı ve restorasyon çalışması devam ediyor.