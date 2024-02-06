Yapay zeka 2 bin yıllık parşömeni ortaya çıkardı
Yapay zeka sayesinde binlerce yıllık gizem çözüldü. İtalya'daki Vezüv yanardağının patlamasıyla lavlar altında kalan Pompei ve Herlülaneum antik kentlerinde bulunan antik belgeler yapay zeka sayesinde çözümlendi. Kömüre dönüşmüş belgeleri üç boyutlu röntgenle görüntüleyip, kaybolduğu düşünülen metinleri insanlığa kazandıran araştırmacılar 700 bin dolar ödülün sahibi oldu.
Yapay Zeka, Vezüv Yanardağ patlamasından sonra karbon yığınına dönen 2 bin yıllık papirüsün şifresinin çözülmesine yardımcı oldu.
Kömüre dönmüş antik belgelerde yazanlar, bulunmalarından yüzlerce yıl sonra okunabildi.
Antik papirüs parşömenlerinde Yunan filozofunun zevk üzerine düşüncelerinin yer aldığı yazılar olduğu tespit edildi.
Bu yazılar yapay zekanın yardımıyla yeniden keşfedildi.