Yapay zeka 2 bin yıllık parşömeni ortaya çıkardı

Yapay zeka sayesinde binlerce yıllık gizem çözüldü. İtalya'daki Vezüv yanardağının patlamasıyla lavlar altında kalan Pompei ve Herlülaneum antik kentlerinde bulunan antik belgeler yapay zeka sayesinde çözümlendi. Kömüre dönüşmüş belgeleri üç boyutlu röntgenle görüntüleyip, kaybolduğu düşünülen metinleri insanlığa kazandıran araştırmacılar 700 bin dolar ödülün sahibi oldu.

Yapay zeka 2 bin yıllık parşömeni ortaya çıkardı - 1

Yapay Zeka, Vezüv Yanardağ patlamasından sonra karbon yığınına dönen 2 bin yıllık  papirüsün şifresinin çözülmesine yardımcı oldu.

Kömüre dönmüş antik belgelerde yazanlar, bulunmalarından yüzlerce yıl sonra okunabildi.

Antik papirüs parşömenlerinde Yunan filozofunun zevk üzerine düşüncelerinin yer aldığı yazılar olduğu tespit edildi.

Bu yazılar yapay zekanın yardımıyla yeniden keşfedildi.

N-LIFE HABERLERİ

Yapay zeka 2 bin yıllık parşömeni ortaya çıkardı - 2

2 bin yıl boyunca volkanik çamur ve kül tabakasının altında kalan belgeleri okuma çabaları, başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

ABD’de Kentucky (kentaki) Üniversitesi'nde, kağıt tomarlarının üç boyutlu röntgenleri çekildi. Mürekkep izlerinin yapay zeka ile incelenmesiyle, geçen yıl ilk kelime çözümlenmişti.

Aradan geçen zamanda 2 bin kelimeyi daha çözen yapay zeka sayesinde, belgede yer alan ilk pasaj okunabildi.

Yapay zeka 2 bin yıllık parşömeni ortaya çıkardı - 3

Papirüsu açmak ve okumak için bir dizi makine öğrenme algoritması oluşturaran ekip  yaşam, yemek ve müzik üzerine olan eski yazıları ortaya çıkardı.

Freie Universität Berlin doktora öğrencisi Nader liderliğindeki ekip, yarışmanın organizatörleri tarafından sağlanan 3D tarama verilerini kullandı.

Segmentasyon adı verilen bir süreçte parşömenin farklı kısımlarını sanal olarak açan, birbirine ekleyen, ardından okumak için parşömen üzerindeki mürekkebi tespit eden birkaç makine öğrenimi algoritması geliştirdi.

Papirüsün büyük parçaları birkaç parşömende bir araya getirilerek önceki yazıları doğruladı ve parşömenin hasarlı ve okunması zor olan en dıştaki sargısı da dahil olmak üzere diğer kısımlarından tamamen yeni bölümler ortaya çıkardı.

Şimdi papirologlardan oluşan ayrı bir heyet, Nader ve ekibinin ortaya çıkardıklarını yazıya dökmeye başladı. 

Yapay zeka 2 bin yıllık parşömeni ortaya çıkardı - 4

2023 yılının Mart ayında başlatılan yarışma kapsamındaki çalışmada, Mısır, İsviçre ve ABD'den üç öğrenci 700 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.

Çözümlenen metinlerde adının Philodemus (filodemus) olduğu belirlenen yazarın "müzik, yemek ve hayatın zevklerinden nasıl keyif alınacağı hakkında yazdığı" ifade ediliyor.

Başarıyı önemli bir kilometre taşı olarak nitelendiren uzmanlar gelecekte teknoloji sayesinde antik metinlerin herkesçe okunabileceğini söylüyor.

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