Yapay zeka 2 bin yıllık parşömeni ortaya çıkardı

Papirüsu açmak ve okumak için bir dizi makine öğrenme algoritması oluşturaran ekip yaşam, yemek ve müzik üzerine olan eski yazıları ortaya çıkardı.

Freie Universität Berlin doktora öğrencisi Nader liderliğindeki ekip, yarışmanın organizatörleri tarafından sağlanan 3D tarama verilerini kullandı.

Segmentasyon adı verilen bir süreçte parşömenin farklı kısımlarını sanal olarak açan, birbirine ekleyen, ardından okumak için parşömen üzerindeki mürekkebi tespit eden birkaç makine öğrenimi algoritması geliştirdi.

Papirüsün büyük parçaları birkaç parşömende bir araya getirilerek önceki yazıları doğruladı ve parşömenin hasarlı ve okunması zor olan en dıştaki sargısı da dahil olmak üzere diğer kısımlarından tamamen yeni bölümler ortaya çıkardı.

Şimdi papirologlardan oluşan ayrı bir heyet, Nader ve ekibinin ortaya çıkardıklarını yazıya dökmeye başladı.