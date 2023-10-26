Yaren Leylek filmi 26 Ocak'ta gösterimde
Yaren Leylek ve Adem Yılmaz’ın dostluğunun beyazperdeye taşındığı "Yaren Leylek" adlı aile filminin vizyon tarihi 26 Ocak olarak açıklandı. Filmin başrollerinde Buğra Gülsoy, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir gibi isimler var.
Senaryosunu Arzu Yurtseven’in yazdığı, yönetmenliğini Onur Uzun’un üstlendiği, Buğra Gülsoy, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Azra Aksu, Emir Ali Doğrul, Atahan Çatalbaş, Meral Çetinkaya, Tarık Papuçcuoğlu, Murat Kılıç, Cenk Gürpınar, Işınsu Zırh ve Ayfer Tokatlı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı "Yaren Leylek" sinema filminin vizyon tarihi açıklandı.