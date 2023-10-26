Yaren Leylek filmi 26 Ocak'ta gösterimde

Yaren Leylek ve Adem Yılmaz’ın dostluğundan esinlenerek hazırlanan "Yaren Leylek" sinema filmi, annesi hamile olan ve henüz bir kardeşi olma fikrine hazır olmayan Adem’in, annesi Arzu ve babası Hakan’la birlikte, bir süreliğine babaannesinin evine gelip Leylek Yaren’le tanışmasıyla ilk andan itibaren başlayan dostluklarını konu alırken başlarına gelen bazı olaylar ise ekibi gizemli bir dünyanın da içine sürükleyecek.