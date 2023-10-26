Yaşanmış hikayelerden esinlenmiş olsa da gerçeği yansıtmayan filmler

Gerçek hayattan uyarlanan filmler, her zaman seyirci için ilgi çekici olmayı başarmıştır çünkü herkes yaşanmış hikayelerde kendi hayatından izler görebilir. Ancak "Gerçek hayattan uyarlandı" ibaresini taşıyan bazı yapımlar, gerçeği yansıtmada yetersiz kaldı. İşte o yapımlar...

Yaşanmış hikayelerden esinlenmiş olsa da gerçeği yansıtmayan filmler - 1

KÖR NOKTA

Michael Lewis'in 2006 yılında yayımlanan The Blind Side: Evolution of a Game adlı kitabından uyarlanan "The Blind Side" filmi, Michael Oher'in Tuohy çifti tarafından evlat edinmesini ve hayatının tamamen değişmesini konu alıyor.

John Lee Hancock tarafından yönetilen filmi, birçok dalda Oscar'a aday gösterilmiş ve Sandra Bullock'a En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırmıştı. Ancak gerçek hikayeye dayanan 2009 tarihli "Kör Nokta" (The Blind Side) filmine konu olan ABD'li çiftin yalan söylediği ortaya çıktı.

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Yaşanmış hikayelerden esinlenmiş olsa da gerçeği yansıtmayan filmler - 2

TİTANİK

Başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in yer aldığı Titanik filmi her ne kadar efsane yapımlar arasına girse de bazı sahnelerin gerçek olmadığı biliniyor. Geminin alt kısmındaki insanların kapılar kapalı olduğu için kaçamaması, memur Will Murdoch'ın masum bir yolcuyu öldürdükten sonra kendini vurması gibi olaylar gerçeği yansıtmıyor.

Yaşanmış hikayelerden esinlenmiş olsa da gerçeği yansıtmayan filmler - 3

AKIL OYUNLARI

Birden fazla Oscar ödülü kazanan filmdeki bazı sahneler çekilirken gerçeğe bağlı kalınmadığı düşünülüyor. John Nash'in, filmde yansıtılanın aksine, aslında hiç halüsinasyon görmediği belirtiliyor.

Yaşanmış hikayelerden esinlenmiş olsa da gerçeği yansıtmayan filmler - 4

COOL RUNNINGS

Bir grup Jamaikalının Kış Olimpiyatlarındaki maceralarını anlatan Disney filminin gerçeği yansıtmadığı düşünülüyor. Örneğin, filmde mevsim koşulları çok sertken gerçekte havanın o dönem oldukça sıcak olduğu belirtiliyor.

Yaşanmış hikayelerden esinlenmiş olsa da gerçeği yansıtmayan filmler - 5

HER ŞEYİN TEORİSİ

Stephen Hawking'in hayatını konu alan film, ünlü fizikçinin ve eşinin anılarını beyazperdeye taşıyor. Film, fizikçinin biyografisinden yola çıkılarak çekilse de bazı olayların sadece film için yapıldığı biliniyor. Filmde oldukça kibar ve arkadaş canlısı tavırlar sergileyen Hawking'in gerçekte daha eleştirel ve zaman zaman kaba olduğu eşi ve arkadaşları tarafından doğrulanmıştı.

Yaşanmış hikayelerden esinlenmiş olsa da gerçeği yansıtmayan filmler - 6

ENİGMA

Film, Alan Turing adlı matematikçinin II. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin kullandığı Enigma kodunu çözme çabasını konu alıyor. Turing'in, filmde gösterilenin aksine, daha nazik bir insan olduğu belirtiliyor.

Yaşanmış hikayelerden esinlenmiş olsa da gerçeği yansıtmayan filmler - 7

STEVE JOBS

Apple'ın mucidi Steve Jobs'ın hayatını konu alan filmi eleştirmenlerden tam not almayı başardı. Ancak Steve Wozniak, Jobs'ın gerçekte daha sempatik bir insan olduğunu belirtiyor.

Yaşanmış hikayelerden esinlenmiş olsa da gerçeği yansıtmayan filmler - 8

POCAHONTAS

Klasikler arasına giren Disney imzalı animasyon filmi, çocuklara yönelik bir yapım olduğu için elbette bazı değişiklikler yapıldı. Pocahontas'ın gerçek adının aslında Matoaka olduğu ve John Smith ile arasında romantik bir ilişki olmadığı biliniyor.

Yaşanmış hikayelerden esinlenmiş olsa da gerçeği yansıtmayan filmler - 9

UMUDUNU KAYBETME

Will Smith ile oğlu Jaden Smith'in başrollerini paylaştığı filmde gerçeği yansıtmayan birçok sahne bulunuyor. Gardner'ın oğlu aslında 2 yaşındaydı.

Yaşanmış hikayelerden esinlenmiş olsa da gerçeği yansıtmayan filmler - 10

NEW YORK ÇETELERİ

1800'li yıllarda geçen film, oyuncu kadrosu ve senaryosuyla kült yapımlar arasına girdi. Ancak filmin New York'un tehlikeli yönlerini abarttığı düşünülüyor.

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