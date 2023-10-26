Yaşanmış hikayelerden esinlenmiş olsa da gerçeği yansıtmayan filmler

TİTANİK

Başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in yer aldığı Titanik filmi her ne kadar efsane yapımlar arasına girse de bazı sahnelerin gerçek olmadığı biliniyor. Geminin alt kısmındaki insanların kapılar kapalı olduğu için kaçamaması, memur Will Murdoch'ın masum bir yolcuyu öldürdükten sonra kendini vurması gibi olaylar gerçeği yansıtmıyor.